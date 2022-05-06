الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أخبار مزعجة للنساء والسبب.. تأثير كورونا على زيادة الوزن
أخبار مزعجة للنساء والسبب.. تأثير كورونا على زيادة الوزن
6 مايو 2022 19:42

 

كشفت دراسة حديثة أن النساء كن أكثر عرضة لزيادة الوزن خلال الإغلاقات المرتبطة بوباء كورونا مقارنة بالرجال، لا سيما في ظل الحجر الصحي الذي أجبر مليارات البشر على المكوث في منازلهم.
 
وبحسب الدراسة التي اعتمدت على بيانات من مركز البحوث السريرية في بريطانيا، فإن أغلب الناس استطاعوا أن يحافظوا على أوزانهم، أو أنهم لم ينتقلوا من فئة إلى أخرى، من ناحية مؤشر كتلة الجسم التي تعرف اختصارا بـ"BMI".

 وشملت الدراسة ما يقارب مليون بالغ في بريطانيا، استنادا إلى بيانات قدمها ما يزيد على 200 ألف طبيب.

وقارنت الدراسة بين مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين في الفترة التي سبقت مارس 2020، وبين ما أصبحت عليه بعد عام من ذلك.

ومن بين 938 ألفا و164 شخصا شملتهم الدراسة، كان 32 بالمئة منهم يتمتعون بوزن صحي قبل فرض الإغلاق، في حين كان 35 بالمئة ضمن نطاق "الوزن الزائد"، إلى جانب 33 بالمئة في خانة "البدانة".

وشكلت النساء 58 بالمئة من المشمولين بالدراسة، فيما كان 83 بالمئة منهن من البيض، بحسب المصدر.

وأظهرت النتائج، أن النساء زاد وزنهن بشكل أكبر خلال فترة الإغلاق مقارنة بالرجال، ففي فئة الوزن الزائد، انتقلت 13 بالمئة من النساء إلى مرحلة البدانة، في حين أن هذه النسبة لم تزد على 9 بالمئة وسط الرجال.

ويعزو الطبيب المشارك في الدراسة دافيد كلوكر، زيادة الوزن خلال فترة كورونا إلى اضطرار الناس للبقاء في البيت، والتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية، فضلا عن الإقبال بشكل أكبر على تناول الطعام بحسب سكاي نيوز العربية.

في غضون ذلك، استطاع 83 بالمئة ممن كانوا ذوي وزن صحي قبل مارس 2020، أن يحافظوا على لياقتهم، بينما انتقل 14 بالمئة منهم إلى مرحلة "الوزن الزائد"، و3 بالمئة أصبحوا يعانونا وزنا ناقصا.

المصدر: وكالات
الوزن المثالي
الوزن
فيروس كورونا
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا
اليوم 11:38
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©