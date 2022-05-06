بالصور.. عبدالمجيد عبدالله يطرب 14 ألف من جمهوره في دبي
بالصور.. عبدالمجيد عبدالله يطرب 14 ألف من جمهوره في دبي
6 مايو 2022 15:41
مراد اليوسف (دبي)
ليلة تاريخية في مشوار عبدالمجيد عبدالله، أحياها في مدينة دبي أمام جمهور وصل عدده إلى 14 ألف، حضر من الإمارات ودول الخليج والوطن العربي لمتابعة الحفل.
وقدم عبدالمجيد عبدالله مجموعة من الأغنيات القديمة والحديثة، وسط تفاعل لافت في قاعة "أرينا كوكا كولا".
وأعرب قبل صعوده على خشبة المسرح، وخلال حديثه مع سالم الهندي رئيس مجلس إدارة شركة روتانا منظِّمة الحفل، عن سعادته بلقاء الجمهور، مقدِّراً الحضور الغفير للحفل، واعداً بأن تكون الحفلات المقبلة كثيرة ومتعددة.
وقام بعدها بتصوير الجمهور "سيلفي" عبر هاتفه الخاص. وتحدث عبدالمجيد خلال فواصل الأغنيات مع الجمهور ممازحاً إياه في أحاديث محبة متبادلة. وقال: ليلة من العمر في دبي الحبيبة، مع جمهور رائع.
وقاد فرقة عبد المجيد الموسيقية المايسترو وليد فايد، حيث جُهِّز الحفل وأُعدَّت البروفات برفقة جميع الموسيقيين أعضاء الفرقة على مدار عدة أيام بدءاً من أواخر شهر رمضان.
وكان عبد المجيد عبد الله أعرب خلال بروفات الحفل متحدثاً مع الشاعر حسان العبيدلي، عبر فيديو نُشر عبر حسابه الخاص على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: أنا مشتاق للجمهور، وهذه الإمارات من أجمل بلاد الدنيا، وهي بلدي الثاني، والله يخليها هي وشعبها، ويدوم فيها الأمن والأمان.