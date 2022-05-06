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«السلامة الغذائية» تكثف حملاتها التفتيشية خلال العيد
«السلامة الغذائية» تكثف حملاتها التفتيشية خلال العيد
6 مايو 2022 15:37

كثفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية على منشآت تحضير وبيع الطعام من المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومحلات بيع الحلويات والمكسرات والمحامص ومحلات الحلوى الشعبية، بالإضافة إلى مركبات نقل وتوصيل الأغذية في مختلف مناطق أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن أنشطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك وفي إطار التزامها بضمان سلامة الغذاء المتداول في الإمارة.

وركز مفتشو الهيئة خلال الحملات التفتيشية على متابعة مناطق التخزين والتحضير وأماكن تداول وعرض الأطعمة للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، كما حرص المفتشون على توعية أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق كافة الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية وأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل آمن لتفادي حالات التسمم الغذائي، كما شددوا على أهمية التركيز في هذه الفترة على تطبيق نظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية المستخدمة في تحضير الطعام.

وأكدت الهيئة جاهزيتها للاستجابة لكافة الإخطارات الغذائية وبلاغات حالات التسمم الغذائي على مدار الساعة خلال أيام العيد، وشددت على أهمية التزام متداولي الغذاء بالحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بمتداولي الغذاء وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة، لضمان سلامة الغذاء المتداول لكافة المستهلكين.

وفي سياق متصل حرصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير كافة خدماتها الحيوية للمتعاملين طوال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث واصلت مراكز توزيع الأعلاف على مستوى الإمارة تقديم خدماتها وتوزيع الأعلاف على المستحقين من أصحاب العزب خلال عطلة العيد، حيث تعمل مراكز توزيع الأعلاف بكامل طاقتها خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 4 مايو وحتى يوم غد السبت الموافق 7 مايو 2022 وذلك لتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أية ملاحظات على المنتجات الغذائية أو ممارسات التحضير الخاطئة من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 مع تجنب الشراء من مصادر غير مرخصة.

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