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عريس يمني يثير ضجة على مواقع التواصل.. والسبب!
العروسان بالزي اليمني
6 مايو 2022 14:27

الاتحاد - أبوظبي

أثار احتفال عروسين بزفافهما بالزي التقليدي الشعبي المتوارث في مدينة تعز اليمنية، موجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والترحيب، إذ اعتبر البعض أنه تجديد للتراث القديم مع الالتزام بالعادات والتقاليد التي يحث عليها الدين الإسلامي، بينما رأى آخرون أن العروسين عبرا بطريقة خالفت المعتقدات وتقاليد بعض القبائل اليمنية التي تفرض على المرأة الحشمة الكاملة وإقامة مراسيم الزواج على نحو منفصل.

وقال العريس عقبة عباس في منشور له على فيسبوك، إنه "تلقى مئات الرسائل والتهديدات على نحو مخيف ومرعب، لكونه احتفل بطريقته وقناعته دون أذية أحد"، وفق العربية.

وانتشرت العديد من الصور لاحتفال العروسين في مهرجان المنتزه الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز، وسط حضور جماهيري كبير خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت العروس الشابة هديل نجيب ترتدي فستانا تقليدياً أخضر مع غطاء للرأس والوجه وعلى رأسها المشاقر "ريحان"، إلى جانب عريسها عقبة عباس، الذي يرتدي كوتاً، ومشدة على رأسه وثوبا وخنجر يمان.

وتعد محافظة تعز اليمنية من أكبر المحافظات التي تتميز بالتراث القديم، والموروث الثقافي، الذي عاصر حضارات ذات عمق ثقافي.

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