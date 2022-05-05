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«تيك توك» يتقاسم الأرباح مع صنّاع المحتوى
«تيك توك» يتقاسم الأرباح مع صنّاع المحتوى
6 مايو 2022 02:02

نيويورك (أ ف ب)

يعتزم تطبيق تيك توك تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، وأوضح التطبيق أنه يدرس برنامجاً «لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحافيين»، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج الحسابات التي تضم 100 ألف متابع على الأقلّ، مؤكداً تصميمه على «تطوير حلول نقدية ليشعر صناع المحتوى بأنّهم مُقدّرون ويتلقون المكافأة المناسبة»، كما أعلن التطبيق عن عرض لربط الإعلانات بمقاطع الفيديو المصنفة ضمن الـ4% الأكثر استقطاباً للمشاهدات على المنصة، وكان تطبيق تيك توك الذي تجاوز عدد مستخدميه المليار العام الفائت حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4.6 مليار دولار.

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