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خسارة «نتفليكس» تقودها للمحكمة
خسارة «نتفليكس» تقودها للمحكمة
6 مايو 2022 02:02

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بعد إعلان «نتفليكس» خسارة 200 ألف مشترك من أنحاء العالم في الربع الأول من العام، وانخفاض سعر أسهمها بأكثر من 35% ليستقر على 226.19 دولار، رفع عدد من مساهمي «نتفليكس» دعوى على المنصة التي اتهموها بالخداع وتقديم معلومات مضللة وحجب بعض المعلومات، وأخذ المستثمرون على المنصة عدم توضيحها أن «تباطؤ نمو عدد المشتركين يعود، من بين أسباب أخرى، إلى تشارك الحسابات بين عدد من الزبائن، وإلى زيادة المنافسة من منصات البث الأخرى»، وتخطط شركة البث العملاقة لتشديد الخناق على مشاركة المعرفات وكلمات المرور، وفرض رسوم على زيادة ملفات تعريف عملائها.

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