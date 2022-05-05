مجسمات صغيرة لأحلام كبيرة في مهرجان «ألاسيتاس»

(الاتحاد، أ ف ب)

يجتمع المئات من سكان مدينة بونو بالبيرو للاحتفال بمهرجان «ألاسيتاس»، الذي يعني باللغة الأيمرية «اشترني»، ويحرص خلاله السكان المحليون على شراء مجسمات صغيرة لمنازل وسيارات ونقود وعقود عمل، على أمل الحصول عليها العام المقبل، ووسط احتفال كبير انطلق في شوارع المدينة موكب دمية «إيكيكو» التي تمثل رجلاً يرتدي ملابس الإنديز التقليدية حاملاً جميع أنوع الطعام والمجسمات التي يشتريها الأهالي في إشارة إلى تحقق أحلامهم، واشترت ماريا إيلينا باي سيارة وصك عمل لبناتها، وهي تقول «أملي سيتحقق مع الكثير من الإيمان»، وقال روبرتو أبازا (50 عاماً) «اشتريت شهادة دخول ابني مدرسة عسكرية ليكون ضابطاً في الجيش».