الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مجسمات صغيرة لأحلام كبيرة في مهرجان «ألاسيتاس»
مجسمات صغيرة لأحلام كبيرة في مهرجان «ألاسيتاس»
6 مايو 2022 02:02

(الاتحاد، أ ف ب)

يجتمع المئات من سكان مدينة بونو بالبيرو للاحتفال بمهرجان «ألاسيتاس»، الذي يعني باللغة الأيمرية «اشترني»، ويحرص خلاله السكان المحليون على شراء مجسمات صغيرة لمنازل وسيارات ونقود وعقود عمل، على أمل الحصول عليها العام المقبل، ووسط احتفال كبير انطلق في شوارع المدينة موكب دمية «إيكيكو» التي تمثل رجلاً يرتدي ملابس الإنديز التقليدية حاملاً جميع أنوع الطعام والمجسمات التي يشتريها الأهالي في إشارة إلى تحقق أحلامهم، واشترت ماريا إيلينا باي سيارة وصك عمل لبناتها، وهي تقول «أملي سيتحقق مع الكثير من الإيمان»، وقال روبرتو أبازا (50 عاماً) «اشتريت شهادة دخول ابني مدرسة عسكرية ليكون ضابطاً في الجيش».

البيرو
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا
اليوم 11:38
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©