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تمثال وحديقة لـ أودري هيبورن في بروكسل
تمثال وحديقة لـ أودري هيبورن في بروكسل
6 مايو 2022 02:02

بروكسل (أ ف ب)

كرمت العاصمة البلجيكية بروكسل أيقونة الشاشة الراحلة أودري هيبورن بتدشين حديقة باسمها بالقرب من المنزل الذي ولدت فيه عام 1929، وأقيم عند مدخل «حديقة أودري هيبورن» تمثال نصفي صغير من البرونز يشبهها، هو نفسه الذي سبق أن وُضع في تسعينيات القرن العشرين في مدينة أرنهيم الهولندية التي تنتمي إليها عائلة والدتها، وأوضح نجلها شون هيبورن فيرير خلال حضوره احتفال التدشين الذي أقيم في يوم العيد الثالث والتسعين لمولد النجمة التي توفيت عام 1993 أن «تمثالين نصفيين لها باتا موجودين في المدينتين اللتين أمضت فيهما طفولتها».

أودري هيبورن
بروكسل
بلجيكا
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