5 نصائح تساعدك على الإبداع

ترجمة عزة يوسف

تؤدي الأحداث العالمية المثيرة للقلق، (خاصة الأزمات الصحية) إلى الشعور بالإحباط وتعيق القدرة على الإبداع، إلا أن موقع «Hindustan Times» (الهندي الذي يخصص نافذة لتنمية القدرات) قدم بعض النصائح التي تساعد على إنعاش العقول والخروج بأفكار مبدعة.

1- خوض المخاطر

من الضروري الأخذ بزمام المخاطر في بعض المواقف لتعزيز قدراتك الإبداعية، لذلك لا تتردد في المغامرة المحسوبة أحياناً.

2- التعاون

تزيد المشاركة ومناقشة أفكارك مع أصدقائك أو زملائك من قدرتك على التفكير، مما قد يمنحك الكثير من الأفكار الملهمة.

3- الرياضة

تساعد ممارسة الأنشطة البدنية على عملية الإدراك لدى الفرد، كما تساعده على التخلص من حالة الضبابية العقلية.

4- القراءة

يؤدي تخصيص بعض الوقت للقراءة إلى تحفيز العقل والمساهمة على الإبداع والابتكار.

5- الاسترخاء

تعتبر الأنشطة البسيطة المحببة إلى النفس مثل التجول على الشعور بالاسترخاء، مما ينشط العقل والوظائف الإدراكية.