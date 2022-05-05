الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
5 نصائح تساعدك على الإبداع
5 نصائح تساعدك على الإبداع
6 مايو 2022 02:02

ترجمة عزة يوسف

تؤدي الأحداث العالمية المثيرة للقلق، (خاصة الأزمات الصحية) إلى الشعور بالإحباط وتعيق القدرة على الإبداع، إلا أن موقع «Hindustan Times» (الهندي الذي يخصص نافذة لتنمية القدرات) قدم بعض النصائح التي تساعد على إنعاش العقول والخروج بأفكار مبدعة.

1- خوض المخاطر
  من الضروري الأخذ بزمام المخاطر في بعض المواقف لتعزيز قدراتك الإبداعية، لذلك لا تتردد في المغامرة المحسوبة أحياناً.

2- التعاون 
  تزيد المشاركة ومناقشة أفكارك مع أصدقائك أو زملائك من قدرتك على التفكير، مما قد يمنحك الكثير من الأفكار الملهمة.

3- الرياضة
  تساعد ممارسة الأنشطة البدنية على عملية الإدراك لدى الفرد، كما تساعده على التخلص من حالة الضبابية العقلية.

4- القراءة
  يؤدي تخصيص بعض الوقت للقراءة إلى تحفيز العقل والمساهمة على الإبداع والابتكار.

5- الاسترخاء
  تعتبر الأنشطة البسيطة المحببة إلى النفس مثل التجول على الشعور بالاسترخاء، مما ينشط العقل والوظائف الإدراكية.

القراءة
الاسترخاء
ممارسة الرياضة
الإبداع
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا
اليوم 11:38
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©