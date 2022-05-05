مروان عبد الله.. «سمعون في زمن فرعون»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عوض الفنان الإماراتي مروان عبدالله صالح غيابه عن دراما رمضان هذا العام، بعمل مسرحي جديد يحمل عنوان «سمعون في زمن فرعون» الذي نفذه من ناحية التأليف والإخراج والتمثيل، ليكون بمثابة هدية جمهوره في عيد الفطر المبارك، مقدماً عرضاً كوميدياً على مسرح المركز الثقافي في عجمان في محاولة منه لإنعاش «أبو الفنون» مجدداً وذلك بعد فترة طويلة من تأجيل توقف الأعمال المسرحية منذ بداية تفشي الجائحة.

ويرى مروان أن استمراريته في تنفيذ الأعمال المسرحية بشكل مستمر، والتي كان آخرها «موديل 90» التي قدمها في العيد العام الماضي، يأتي بحكم حبه وعشقه لـ«أبو الفنون» من جهة، ومن ناحية أخرى بحكم أنه نائب رئيس مجلس مسرح دبي الأهلي، الذي يحاول من خلاله قدر المستطاع التواجد والحضور القوي للمسرح الإماراتي، خصوصاً أنه يتمتع بالكثير من الإنجازات والنجاحات، وقال: مع توقف النشاط المسرحي لفترة بسبب الأزمة، كان علي التفكير في تنفيذ الأعمال المسرحية مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان السلامة لفريق العمل والحضور، لإعادة المسرح الجماهيري إلى رونقه، لاسيما أنه لديه قاعدة جماهيري كبيرة جداً من محبيه، وهذا ما لاحظه خلال فترة تقديمه لمثل هذه الأعمال التي يقدمها بين فترة وأخرى، وتمزج بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية الهادفة، التي تلامس المجتمع والشباب بالأخص.

حضور جماهيري

وعبر مروان عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير خلال عروض المسرحية، وتفاعلهم وردود أفعالهم الإيجابية عنها، وهذا ما جعله يتأكد من مدى تعطش الجمهور للأعمال المسرحية الهادفة، وحفزه لتقديم عروض أخرى بعد فترة العيد، مطالباً في الوقت نفسه بمزيد من الدعم والاهتمام من الجهات المعنية بالثقافة والفن بالمسرح، وتوفير التسهيلات المطلوبة لصناع المسرح المحليين لتنفيذ مثل هذه العروض المسرحية الهادفة التي تلقى اهتماماً كبيراً من عشاق المسرح.

تحقيق المتعة

المسرحية التي يلعب بطولتها كل من آلاء شاكر وعبدالله الغامدي وعبدالله عتيج وعمر الملا وسعيد بتيجة جمال السميطي ورحاب العطار وبدر حكمي، وهي من تأليف وإخراج مروان نفسه، أتت من تنفيذ مسرح دبي الأهلي، وبدأت أولى عروضها تزامناً مع أيام عيد الفطر المبارك، وستستمر عروضها بشكل أسبوعي حتى نهاية العام، ولفت مروان إلى أن «سمعون في زمن فرعون»، بدأ في تنفيذها قبل شهر رمضان بأسبوع تقريباً، من حيث البروفات والتحضيرات الخاصة بالديكور والمكياج والأزياء التي تعود جميعها لعصر الفراعنة، موضحاً أنه تم التحضير الأولي للمسرحية عام 2017، ولكن بسبب عدم وجود الدعم المادي وضخامة الإنتاج تم تأجيل العمل، ومع عدم مسرح دبي الأهلي، تم تقديم النسخة الجديدة من المسرحية نفسها، لكن بشكل مغاير، لتكون بمثابة مسرحية كوميدية ترفيهية هادفة تحقق متعة للمشاهد مع استعراض كل ما تم تقديمه من مستوى فني وتقني، وبشكل مناسب للإمكانات المتاحة.

حادث البئر

وكشف عن أن فكرة «سمعون في زمن فرعون» تدور حول أب توفي ويرث أولاده الثلاثة من بعده، وحين يأتي محامي الأب لتوزيع الإرث، ينزعج ابنه الأكبر «سمعون» خصوصاً أنه ورث عن والده بئراً، في حين أن شقيقيه ورثا أراضي وعقارات، وحينما تحدث مع المحامي حول ذلك الأمر أكد له أن والده يحبه فأعطى له هذا «البئر»، وفي أحد الأيام ذهب «سمعون» إلى هناك، وفي لحظة تصويره للمكان عن طريق الهاتف، يتعرض إلى حادث ويقع في هذا البئر، ليجد نفسه انتقل إلى زمن الفراعنة، الذي تعلم منه الكثير من الدروس التي يريد أن يطبقها حين عودته إلى زمنه في قالب من الكوميديا.

محطة مهمة

ووجه مروان شكره لجميع فريق العمل، الذين تعاونوا سوياً وبذلوا مجهوداً كبيراً لتقديم عرض مسرحي مميز، يكون بالنسبة لهم محطة جديدة ومهمة في عالم أبو الفنون، متمنياً أن يكونوا وفقوا في تقديم وجبة كوميدية اجتماعية هادفة لعشاق المسرح.