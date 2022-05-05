أحمد عز.. «صقر المحروسة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك أحمد عز، في بطولة فيلم «صقر المحروسة»، الذي سيتم تصويره في الفترة المقبلة ويجسد شخصية فارس من العصر الإسلامي، الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما التاريخية خلال حقبة الحكم الإسلامي للدولة المصرية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، والذي يشهد تعاونهما السينمائي الرابع الأول من خلال فيلم «بدل فاقد»، والذي عرض عام 2009، وفيلم «الحفلة» والذي عرض عام 2013، وأخيراً فيلم «العارف»، العام الماضي.

كما يتنظر عز طرح فيلمه «كيرة والجن»، خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ويجسد شخصية «عبد القادر الجن»، الذي تجمعه علاقة صداقه مع «أحمد عبد الحي كيرة»، والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وتتوالي الأحداث الدرامية حول كيفية التصدي لأفعال الاحتلال الإنجليزي، الفيلم مأخوذ أحداثه من رواية الكاتب أحمد مراد «1919»، وتتناول أحداث الفيلم الواقع المصري أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ مائة عام، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وهند صبري، وإخراج مروان حامد.

الاختيار

وحول كسر قاعدته الفنية في عدم التواجد درامياً للعام التالي على التوالي من أجل مسلسل «الاختيار»، والذي يحمل جزؤه الثالث عنوان «القرار»، أوضح أن المشاركة في أحداث المسلسل الوطني شرف كبير في المساهمة ولو بجزء بسيط في توثيق الأحداث الهامة. وحول استعداه الفني لتجسيد الشخصية أوضح أنه قرأ كثيراً عن شخصية ضابط المخابرات، والتقى العديد من أبطالها، للإلمام بكافة التفاصيل النفسية والجسدية التي مر بها «مروان العدوي»، مضيفاً أنه واجه تحدياً كبيراً في تجسيده لتلك الشخصية كونها استكمالاً لشخصيته السابقة في مسلسل «هجمة مرتدة»، وأن أحداثها تمر في الفترة من 2007، إلي نهاية 2014، وهي أحداث عاصرها المشاهد، كونها تتحدث علي اندلاع الأحداث التي حدثت في المنطقة العربية مؤخراً، وما تعاقب من أحداث سياسية واقتصادية على الدولة المصرية خلال تلك الفترة العصيبة وخصوصاً ما بين عامي 2011 إلى نهاية 2014. وعن اهتمامه مؤخراً بتقديم أعمال ذات طابع وطني كشف عز لـ«الاتحاد»، أنه منذ دخوله الوسط الفني وهو يحلم بتقديم عمل مخابراتي على غرار الأعمال الخالدة مثل «رأفت الهجان»، للراحل محمود عبد العزيز، ومسلسل «دموع في عيون وقحة»، للفنان عادل إمام، وغيرها من الأعمال الخالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وأضاف عز أنه يعمل طوال الوقت على تقديم أعمال جيدة تناقش قضايا وهموم المجتمع العربي بالشكل الذي يليق به، فالفن مهمته الأولى الارتقاء بالمجتمع بجانب الترفيه.