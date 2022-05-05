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أعواد ذكية تقلل ملح الطعام
أعواد ذكية تقلل ملح الطعام
6 مايو 2022 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّن باحثون يابانيون من صنع أعواد كهربائية لتناول الطعام ذات قدرة على تعزيز المذاق المالح باستخدام التحفيز الكهربائي مما يؤدي لتقليل الملح في الوجبات دون إفساد مذاقها.
وحسب موقع «Science Focus» العلمي التابع لشبكة «بي بي سي» البريطانية.. طور العلماء هذه الأداة غير العادية بالتعاون بين هومي مياشيتا الباحث بجامعة ميجي وشركة المشروبات كيرين القابضة، وتبدو تماماً مثل أعواد تناول الطعام المعتادة، ولكن مع كابل وجهاز كمبيوتر صغير مربوط بالمعصم.
ولإضفاء طعم مالح على الطعام، تُصدر الأعواد تياراً كهربائياً ضعيفاً للغاية، ينقل أيونات الصوديوم من الطعام، من خلال عيدان تناول الطعام إلى فم المستخدم، مما يعزز طعم الملح ويجعلك لا تحتاج سوى لكمية ضئيلة منه في الطعام.

اليابان
ملح الطعام
الملح
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