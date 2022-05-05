رسالة في زجاجة شهيرة تكشف عن سر خفي لسفينة «تايتانيك»

ادعى أحد الخبراء أن رسالة في زجاجة يُزعم أنها ألقيت من سفينة تايتانيك RMS خلال رحلتها الأولى المصيرية لم تكن سوى خدعة متقنة.

واصطدمت تايتانيك بجبل جليدي في رحلتها الأولى، وكانت سفينة ركاب تملكها وتديرها White Star Line التي أبحرت من ساوثهامبتون إلى نيويورك - عبر Cherbourg وCork Harbour - في 10 أبريل 1912. ووقع الاصطدام المشؤوم في حوالي الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى ستة فتحات ضيقة في بدن الميمنة للمركبة وتسبب في امتصاص تايتانيك للماء أسرع بخمس عشرة مرة مما يمكن ضخه للخارج. وبعد ساعتين ونصف الساعة، انقسمت السفينة المنكوبة إلى قسمين وغرقت، وفقد حوالي 1500 شخص - بمن فيهم 815 راكبا - في المأساة.

وعثر على الرسالة عند شواطئ خليج Fundy، في كندا، عام 2017.

ويعود تاريخها إلى 13 أبريل 1912 - أي قبل يوم من اصطدام سفينة المحيط بجبل جليدي - وتحمل توقيع ماتيلد لوفيفر، وهي راكبة فرنسية تبلغ من العمر 12 عاما من الدرجة الثالثة. وترجم نصها كما يلي: "أرمي هذه الزجاجة في البحر في وسط المحيط الأطلسي. من المقرر أن نصل إلى نيويورك في غضون أيام قليلة. إذا وجدها أي شخص، أخبر عائلة لوفيفر في ليفين".

ووفقا للسجلات التاريخية، كانت لوفيفر ووالدتها ماري وثلاثة من أشقائها السبعة يسافرون إلى نيويورك على متن السفينة تايتانيك للم شملهم مع بقية أفراد أسرتهم.

ويبدو أن المذكرة التي صاغتها لوفيفر تصدرت عناوين الصحف عندما نشرت محتوياتها من قبل الباحثين في جامعة كيبيك في ريموسكي في أوائل العام الماضي.

ويبدو أن التحليلات الأولية للرسالة والزجاجة التي تم العثور عليها فيها تشير إلى أنها أصلية - حيث تحمل الزجاجة السمات المميزة لتصنيعها في أواخر العصر الإدواردي.

وبالإضافة إلى ذلك، أسفر التأريخ بالكربون المشع للفلين الذي أغلق الزجاجة عن نطاق عمري بما في ذلك وقت رحلة تايتانيك الأولى.

ومع ذلك، ظل الباحثون حذرين بشأن مصدر الرسالة، وناشدوا أفراد الجمهور للمساعدة في تأكيد صحة الرسالة.

والآن، اقترحت دراسة مفصلة، تم إجراؤها بعناية حرفا تلو الآخر، أنها على الأرجح خدعة معقدة.

وقالت خبيرة الكتابة اليدوية وعلم النفس كورالين هاوسينبلاس، إن المشكلة الرئيسية في الملاحظة هي أنها لم تكن مكتوبة بشكل أساسي بخط متصل - وهو نوع من فن الخط يتم فيه ربط الحروف بطريقة متدفقة للسماح بسرعات كتابة أسرع.

وأوضحت: "في عام 1912، تم قبول الكتابة المخطوطة فقط في المدارس الفرنسية وفي المجتمع بشكل عام. وبنهاية هذا التحليل، وجدت أن أربعة أحرف فقط كانت مكتوبة بخط متصل فقط".

وأضافت أن بقية المذكرة تتكون من أحرف منفصلة من مزيج من ذلك والخط متصل، يُطلق عليه "الكتابة الشخصية" التي ينفرد بها مؤلف معين.

وأضافت هاوسينبلاس: "من الشائع اليوم أن يكون لديك مثل هذا المزيج، ولكن ليس في عام 1912. ربما اعتقد المؤلف أن مجرد ميل الكتابة سيعطي جانبا عاما من الكتابة اليدوية "القديمة". لكنهم نسوا البحث عن معايير المدارس الفرنسية في عام 1912. الرسالة غير مقنعة لأن الكتابة بعيدة جدا عن معايير عام 1912، ولكنها تحتوي على كل جانب من جوانب الكتابة اليدوية الحديثة".

وأشار التحليل أيضا إلى أن الكاتب ربما يكون لديه شكل من أشكال خلل الكتابة - وهي حالة تضعف مهارات الكتابة لدى المرء.

وهذا، قالت هاوسينبلاس: "كشف الكثير مما نسميه في علم نفس الكذب "التسريبات السلوكية". هذه عمليات معرفية تحدث عندما يكذب شخص ما. وحدث خلل الكتابة الغريب في بعض الكلمات الشخصية للغاية المرتبطة بماتيلد لوفيفر. الفرضية هي أن عسر الكتابة هذا، الذي لا يحدث بمعنى آخر، يمكن أن يظهر سرقة الهوية. المؤلف، كممثل، يحاول أن يكون ماتيلد لوفيفر لكنه يعرف جيدا أنه ليس كذلك. لم يكن المؤلف قادرا على أداء الدور لفترة طويلة جدا وعادت عاداته الكتابية الشخصية بسرعة كبيرة".

ووفقا للمؤرخ البروفيسور مكسيم جوهير، من جامعة كيبيك في ريموسكي، لا يزال هناك احتمال أن يكون شخصا بالغا تجاوز أسلوب الخط المخطوطة، كتب المذكرة نيابة عن لوفيفر بحسب «rt».

وقال للصحافة الكندية: "إنها في الواقع تبدو أشبه بالكتابة للبالغين. لا شيء يمنع شخصا بالغا من الكتابة على القارب نيابة عن ماتيلد. هذه فرضية لا يمكن استبعادها".

ويتطلع البروفيسور جوهير وزملاؤه الآن إلى إجراء مزيد من التحليلات على المذكرة، بهدف تحديد نوع القلم المستخدم في كتابتها - والذي بدوره يمكن أن يوضح أنه تمت كتابتها مؤخرا بشكل أكبر مما تدعي.

وشارك في التغطية مايكل هافيس.