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عيضة المنهالي «تريند» على اليوتيوب
عيضة المنهالي «تريند» على اليوتيوب
5 مايو 2022 18:11

مراد اليوسف (دبي)
على مدار 5 أيام استمرت أغنية عيضة المنهالي «قمر 15» ضمن قائمة «تريندنج 20» في الإمارات، ووصلت اليوم إلى المركز الخامس بعدما طرحها مساء يوم 1 مايو 2022، على قناته الرسمية على اليوتوب. وتعاون بها مع الشاعر مبارك بالويع الخيبلي، ومن ألحان أحمد عبدالله، وتوزيع إبراهيم السويدي، وتحمل اللون الموسيقي الإماراتي في اللحن والإيقاع.
ويقول في مطلعها:يا بدر في خمست عشر تم
ما فيه لا رحمه وذمه
إرث بيه في صدري هم
بالجيد لي للماس لمه
اليا كشف غمازة الثم
يلحق تحت لظلوع سمه
وتُعتبر أغنية «قمر 15» أحدث أغنيات المنهالي، بعد أغنية «دهن عودي» الذي طرحها في شهر فبراير الماضي، وجدد فيها تعاونه مع الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي والملحن علي كانو، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة على اليوتيوب.

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