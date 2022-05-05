«بلاي دي إكس بي».. وجهة الواقع الافتراضي في دبي

دبي (الاتحاد)

كشفت إعمار للترفيه عن التسمية الجديدة لـ «فيرتشوال رياليتي بارك»، الوجهة الداخلية لألعاب الواقع الافتراضي في دبي مول، لتصبح «بلاي دي إكس بي». وتدعو الوجهة عشاق الألعاب الترفيهية على اختلاف أعمارهم إلى الاستمتاع بتجارب رائعة وسط عالم من المتعة اللامتناهية، حيث تقدم التجارب المفضلة لدى الزوار بما يشمل لعبة «ترانسفورمرز» في «آر وجولات الكاروسيل» و«ترامبولين جامب إن فن» الرائع ومساحة الألعاب المطاطية المخصصة للأطفال.وتُعتبر «بلاي دي إكس بي» متنزهاً لألعاب الأطفال أطلقته إعمار للترفيه في قلب دبي مول، ويقدم ألعاب الأركيد الكلاسيكية إلى جانب مجموعة من الأنشطة المتميزة الأخرى التي تناسب مختلف الأعمار وسط أجواء رائعة. وتحرص الوجهة على توفير تجارب استثنائية تلبي احتياجات الأطفال والبالغين، وتمنحهم فرصة استكشاف مجموعة متميزة من الألعاب الجديدة.

