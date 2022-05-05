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دنيا
فنون الطهي العالمية تثري «الشارقة القرائي للطفل»
الشيف أنيس نبيلة
5 مايو 2022 15:58

تشهد الدورة 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» ما بين 11 - 22 مايو المقبل في إكسبو الشارقة، استضافة 30 فعالية في ركن الطهي، بمشاركة 8 من أشهر الطهاة من 7 دول عربية وأجنبية ممن أصدروا كتباً تتناول فنون الطهي واشتهروا بدمج مدارس الطبخ الممتدة بين القارات.
وتشارك مؤلفة كتب الطبخ سيارا أتويل خبراتها مع زوار المعرض، وتطلعهم على أبرز وصفاتها الصحية التي تقدمها للأطفال عبر موقعها «أطفال متعبون في الأكل»، الذي أطلقته عام 2014، وساعدت من خلاله آلاف العائلات عبر مجموعة واسعة من الوصفات والأفكار المتنوعة للأطفال الذين يصعب تلبية أذواقهم في الطعام.
ومن المطبخ الأميركي، يشارك داريو ستيفن، الشهير بمساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة في مجال الطهي، وله بصمة مؤثرة في تعليم فنون الطبخ ولمسة إبداعية في أطباقه.
ومن أسرار المطبخ السوري، يقدم الشيف ثابت، مؤلف كتاب «شام الأصيل»، أكلات تشتهر بها بلاد الشام، حيث يمزج بين الأصالة والحداثة. وتشارك نجلاء الشرشابي من مصر، خبرتها مع الزوار وتقدم وصفاتها الخاصة وتنقل تجربتها في برنامجها «على قد الإيد» الذي يُعتبر محط اهتمام ملايين المتابعين.
ويتعرف الزوار «ركن الطهي» على الطاهية الماليزية أنيس نبيلة، الشخصية الإعلامية الشهيرة، التي تقدم برامج تلفزيونية متخصصة بالطبخ، وأول من ظهر في برامج رحلات تذوق الطعام العالمي «مأكولات من هونغ كونغ».
وتشارك مقدمة برنامج الطبخ الصحي سالي بي، خبرتها الواسعة في مجال المأكولات الصحية.

ومن لبنان، يستضيف «ركن الطهي» فاتنة ضاهر، مقدمة برامج وصاحبة مقالات متخصصة بفنون الطهي، وهي معروفة بتقديمها لوصفات سهلة وسريعة تضم مكونات قليلة.
ويستكشف زوار المهرجان خفايا المطبخ الأردني مع نضال البريحي، الذي يقدم مختلف أنواع المأكولات والأطعمة، حيث اشتهر بالعديد من وصفات الحلويات والسلطات والأطباق العربية، بما فيها الأردنية والفلسطينية والمصرية.
ويستقبل المهرجان زواره من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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