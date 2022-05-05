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بالصور.. هكذا احتفت دبي بعيد الفطر
من دبي
5 مايو 2022 13:02

 اختُتمت مساء أمس فعاليات عيد الفطر السعيد ضمن احتفالات «العيد في دبي»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشملت مجموعة من الفعاليات الترفيهية الحية، والأنشطة الثقافية، وتجارب المأكولات المتنوعة، إضافة إلى أفضل الباقات الفندقية، والعروض الترويجية المميزة في مراكز التسوق المختلفة.

 

واكتست المدينة حلة جديدة مع تزيين شوارعها ووجهاتها بالإضاءات والمجسمات الباهرة، فيما أضاءت عروض الألعاب النارية سماءها.

 

وتمكَّنت العائلات والأصدقاء من قضاء أوقات ممتعة خلال أنشطة وعروض احتفالية، بينها «فطور العيد» ضمن مهرجان دبي للمأكولات، إضافة إلى الأطباق الشهية والموسيقى الحية في «تايم آوت ماركت دبي» - سوق البحار.

 

واستمتع الجمهور بحضور حفلات غنائية وموسيقية رائعة لنخبة من الفنانين أمثال عبد المجيد عبد الله، ناصيف زيتون، كونور مينارد، وستيف أوكي.

 

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