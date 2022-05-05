"أسبوع دبي للمطاعم" ينطلق من 6 إلى 15 مايو

تنطلق يوم غد الجمعة 6 مايو، فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" التي تُقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، لتقدم بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة قوائم غداء معَدة خصيصاً من طبقين، أو قوائم عشاء من 3 أطباق. وتُتيح الفعالية التي تستمر حتى 15 مايو الفرصة للذواقة للاستمتاع بتناول أشهى الأطباق في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار استثنائية، إلى جانب تجربة أطباق محضَّرة من المكونات الطازجة ومأكولات عالمية يتضمنها مشهد الطعام الشهير في دبي. تشارك في "أسبوع دبي للمطاعم" مطاعم مُدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2022، مثل "لوي"، "ريف جابانيز كوشياكي"، و"إندوتشيني"، بالإضافة إلى أبرز المطاعم التي افتُتحت حديثاً، بينها "ودفاير" و"تاموكا". ويحظى عشاق المأكولات بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات المذهلة والأسماء العالمية بأسعار مخفضة، مثل "99 سوشي بار"، "هاتونج"، و"إنتي".