الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"أسبوع دبي للمطاعم" ينطلق من 6 إلى 15 مايو
"أسبوع دبي للمطاعم" ينطلق من 6 إلى 15 مايو
5 مايو 2022 12:56

تنطلق يوم غد الجمعة 6 مايو، فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" التي تُقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، لتقدم بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة قوائم غداء معَدة خصيصاً من طبقين، أو قوائم عشاء من 3 أطباق. وتُتيح الفعالية التي تستمر حتى 15 مايو الفرصة للذواقة للاستمتاع بتناول أشهى الأطباق في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار استثنائية، إلى جانب تجربة أطباق محضَّرة من المكونات الطازجة ومأكولات عالمية يتضمنها مشهد الطعام الشهير في دبي. تشارك في "أسبوع دبي للمطاعم" مطاعم مُدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2022، مثل "لوي"، "ريف جابانيز كوشياكي"، و"إندوتشيني"، بالإضافة إلى أبرز المطاعم التي افتُتحت حديثاً، بينها "ودفاير" و"تاموكا". ويحظى عشاق المأكولات بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات المذهلة والأسماء العالمية بأسعار مخفضة، مثل "99 سوشي بار"، "هاتونج"، و"إنتي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا
اليوم 11:38
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©