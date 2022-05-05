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عيسى السقار يهدي العرسان زفّة "ست العرايس"
عيسى السقار
5 مايو 2022 12:54

أطلق المغني عيسى السقار أغنية للمقبلين على الزواج بعنوان "ست العرايس". وجاءت لتحاكي العادات الخاصة بحفلات الزفاف، والتي ما زالت العائلات العربية تحافظ عليها حتى يومنا لأصالتها. وهي من كلمات وافي كراسنة، تنسيق الألحان عيسى السقار، توزيع خالد العلي، إيقاعات ومكس وماسترينج محمد القيسي، ومونتاج حمودة الحنتولي. وتقول كلماتها: وهنولي ست العرايس بالفرحة.. افرح واتهنى يا عريس الزين.. بدر مصور ما شفنا بحلاك اثنين.. أُطلق العمل على القناة الرسمية للسقار على اليوتيوب، والإذاعات العربية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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