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خدعة بصرية تكشف سمات شخصيتك الحقيقية!
خدعة بصرية تكشف سمات شخصيتك الحقيقية!
5 مايو 2022 12:01

الاتحاد - أبوظبي

تعتبر الصور التي تحمل خدعاً بصرية طريقة رائعة لاختبار العقول، وقد تخبر الكثير عن شخصية متفحصها.

والصورة التي اخترناها اليوم تحمل خدعة بصرية مثيرة للاهتمام.

وهذه الصورة قد تكشف عن حقيقة شخصيتك، وما إذا كنت تحب قضاء أمورك بالحب، أم أنك تفضل الابتعاد عن النزاعات. فإذا نظرت إلى الصورة للوهلة الأولى، فقد ترى عصفورين على فرع شجرة، بينما إذا ألقيت نظرة فاحصة، فإنك قد ترى حصاناً أسفل الطيور. كلا المنظرين لهما معان مختلفة، وفق ما نقله موقع العربية.

فإذا لاحظت العصفورين للوهلة الأولى، فعلى الأغلب أنك شخص مباشر، تحب مواجهة مشاعرك ولا تخفيها عن أحد. فمثلاً إذا أحببت شخصاً ما، فإنك تخبره بذلك فوراً. فأنت تفضل التركيز على أهدافك.

ويمكنك أن تفعل أي شيء من أجل الحب ولا تؤمن بأي هزيمة. أما إذا لمحت عيناك الحصان لأول وهلة، فعلى الأغلب أنت لديك رؤية مركزة. وأنت من الأشخاص الذين لا يفضلون الخوض في حرب غير ضرورية، بل تفضل التزام الصمت عن المجادلة مع أي شخص آخر. وهذا يسبب لك خسارة الكثير من الأشياء في الحياة.

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