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«الدوام عن بٌعد» يقلق موظفي «آبل»
«الدوام عن بٌعد» يقلق موظفي «آبل»
5 مايو 2022 00:53

سان فرانسيسكو (د ب ا)

وجهت مجموعة من موظفي «آبل» خطاباً إلى إدارة الشركة بشأن السياسة الجديدة للعمل عن بُعد، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لإعادة الموظفين للعمل من المكاتب، بعد احتواء جائحة «كورونا».
واشتكى الموظفون في الخطاب المفتوح من السياسة الجديدة التي تسمح للموظفين بالعمل يومين أسبوعياً فقط من المنزل، حيث رفض موظفو آبل الأسباب التي قدمتها الشركة لتبرير السياسة الجديدة التي وصفها الموظفون في خطابهم بأنها مهدرة للموارد وغير مرنة. وقالوا إنها ستؤدي إلى سيطرة «فئة الأصغر سناً وأصحاب البشرة البيضاء والذكور والأكثر صحة» على قوة العمل في الشركة التي تنتج هواتف آي فون الذكية.

آبل
كورونا
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