الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«قمة الويب» في ضيافة ريو دي جانيرو
«قمة الويب» في ضيافة ريو دي جانيرو
5 مايو 2022 00:53

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

ستصبح ريو دي جانيرو في مايو 2023 أول مدينة غير أوروبية تستضيف قمة الويب (ويب ساميت)، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة.
وقال رئيس قمة الويب بادي كوسغرايف عبر الفيديو: «أنظار المستثمرين الدوليين شاخصة نحو أميركا اللاتينية، والبرازيل بالتحديد، إذ تجذبهم الطفرة الكبيرة في الشركات الناشئة». وأوضح المنظمون أن النسخة البرازيلية لن تكون بديلاً عن تلك المقامة في لشبونة، والتي ستستمر «حتى 2028 على أقل تقدير».
وبالتالي فإن قمة الويب التي استضافت أسماء بارزة في القطاع من أمثال إيلون ماسك، أو مشاهير مثل بونو مغني فرقة «يو تو»، ستقام مرتين سنوياً.

ريو دي جانيرو
الاقتصاد الرقمي
أميركا اللاتينية
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©