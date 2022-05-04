«قمة الويب» في ضيافة ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

ستصبح ريو دي جانيرو في مايو 2023 أول مدينة غير أوروبية تستضيف قمة الويب (ويب ساميت)، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة.

وقال رئيس قمة الويب بادي كوسغرايف عبر الفيديو: «أنظار المستثمرين الدوليين شاخصة نحو أميركا اللاتينية، والبرازيل بالتحديد، إذ تجذبهم الطفرة الكبيرة في الشركات الناشئة». وأوضح المنظمون أن النسخة البرازيلية لن تكون بديلاً عن تلك المقامة في لشبونة، والتي ستستمر «حتى 2028 على أقل تقدير».

وبالتالي فإن قمة الويب التي استضافت أسماء بارزة في القطاع من أمثال إيلون ماسك، أو مشاهير مثل بونو مغني فرقة «يو تو»، ستقام مرتين سنوياً.