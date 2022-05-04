«فورتكس».. دراما عن التقدم في العمر

باريس (د ب أ)

يستكشف فيلم «فورتكس» للمخرج جاسبر نوي التقدم في العمر وما الذي يعنيه فقدان الذاكرة شيئاً فشيئاً من خلال ثنائي مسن يعيشان معاً بشقة في باريس مليئة بالكتب والذكريات. الرجل مؤرخ كما أنه باحث في مجال الأفلام ويكتب كتابا عن الصلات بين السينما والأحلام، والمرأة محللة نفسية متقاعدة تعاني ألزهايمر.

يستخدم نوي تقنية الشاشة المنقسمة طوال الفيلم، ما يمكننا من مشاهدة شخصيتين في مكانين مختلفين في الوقت نفسه. وهذا يظهر كيف يعاني شخصان من عملية التقدم في العمر، وإمكانية أن يصبح المرض خارجاً عن السيطرة.