صبا مبارك: «suits» بالعربي فاق توقعاتي

محمد قناوي (القاهرة)

لفتت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار خلال شهر رمضان المبارك بدورين مختلفين قدَّمتهما في مسلسلين، فكانت صاحبة مكتب للمحاماة في مسلسل «suits» بالعربي، وفتاة شعبية في مسلسل «توبة». وفي حوارها مع «الاتحاد»، كشفت كواليس تقديمها الشخصيتين في وقت واحد.

وقالت صبا مبارك: أنا سعيدة للغاية بردود الأفعال على «suits» بالعربي، مؤكدة أن المسلسل نال نجاحاً كبيراً، لأنه جيد من حيث السيناريو والإخراج والتمثيل، وكان قد حقق بنسخته الأصلية نجاحاً باهراً، ولاقى عدداً كبيراً من المتابعين. وهو نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانوني الأميركي الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 9 مواسم من عام 2011 - عام 2019، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى وتارا عماد، من تأليف محمد حفظي.

وأضافت: هذا النجاح اللافت فاق توقعاتي، وأذكر تعليقاً أسعدني من شاب عبر موقع «فيسبوك»، حيث أعرب عن آماله بالعمل معي في مكتب المحاماة، وكأنه صدّق الشخصية.

احترافية

وذكرت صبا أنها قبل بدء التصوير شاهدت النسخة الأجنبية من «suits»، وجذبها العمل كثيراً، وعندما تصدّت لتقديم شخصية فريدة المسيري في «سوتس بالعربي»، كانت حريصة على تقديمها بشكل جديد ومختلف تماماً عن النسخة الأجنبية. وقالت: بدأت بقراءة السيناريو بتركيز كبير لمعرفة أبعاد الشخصية وتفاصيلها، وبعدها تواصلت مع عدد كبير من أصدقائي الذين يعملون في المحاماة للتعرف أكثر إلى طبيعة المهنة والمشكلات التي تواجههم، وكيف يتعاملون معها. ولهؤلاء الأصدقاء دور كبير في نجاح الشخصية، لكونهم نصحوني لأتمكن من رسم الخطوط العريضة للدور. وأشارت إلى حماسها الشديد بالمشاركة في النسخة العربية، حيث كان الأمر بمثابة تحدٍ لتقديم الشخصية على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميّز.

وعن مدى تخوّفها من فكرة المقارنة بين «الفورمات» العالمي للمسلسل والنسخة العربية، قالت: كنت على قناعة تامة بأن الجمهور سيعقد مقارنات، وهذا ما حصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى. وكان الأمر حول الكادرات وطريقة التصوير، لكن الشركة المنتجة تعاملت باحترافية شديدة.

تحدٍ خاص

وعبَّرت صبا عن سعادتها أيضاً بردود الأفعال تجاه دورها في مسلسل «توبة»، وقالت: أظهر بشكل وصورة مختلفة عن أدواري السابقة في شخصية إحسان، وهي ابنة الطبقة البسيطة التي تضطرها الظروف للعمل في محل والدها المريض لبيع قطع غيار السيارات. وتعيش حالة حب من طرف واحد تجاه بطل العمل توبة، وتتعرض إلى مضايقات من سيد الأجنبي، الذي يعمل في تجارة غير مشروعة. وأوضحت أن أداء دور فتاة شعبية هو تحدٍ خاص لها كأول مرة في مشوارها الفني، لافتة إلى أن التجربة مميزة وفريق العمل متعاون لجهة الإنتاج والإخراج، وبطل العمل عمرو سعد.

«ليلة السقوط»

وكشفت صبا مبارك عن أسباب تأجيل عرض مسلسل «ليلة السقوط»، الذي تتشارك في بطولته مع طارق لطفي، لما بعد شهر رمضان المقبل. والمسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمة، ويظهر تكاتف شعب العراق بكل مكوناته، في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق. ويحكي في إطار درامي تشويقي توثيقي عن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال 3 سنوات شهدت أحداثاً مأساوية دموية. وتجسد في المسلسل شخصية جوانا، وهي طبيبة تتورط في عدة مشاكل مع مجموعة من الإرهابيين يقومون بجرائم اعتداء على فتيات وخطفهن.

وقالت: أعتقد أن هذا هو سبب التأجيل، فالعمل يتضمن العديد من المشاهد القاسية، كنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في الواقع. والتصوير يجري في العراق وتحديداً في بغداد وكردستان، ما جعل المسلسل غير مناسب للعرض في شهر رمضان.