ما هي أخطر المخلوقات البحرية؟

ترجمة: عزة يوسف

بالتوازي مع الأسماك والبحريات الوديعة والجميلة، هنالك مخلوقات خطيرة وقاتلة. نشر موقع Stars Insider، المتخصِّص في أخبار النجوم والمشاهير تقريراً عن بعض أكثر الكائنات البحرية فتكاً، والتي تتّخذ من المحيطات والأراضي الرطبة موطناً لها.

1- أفعى البحر

تتكيَّف مع الحياة المائية بشكل كامل، وهي سامة وغير قادرة على الحركة على سطح الأرض. وفي مقدمتها ثعبان البحر ذو المنقار الذي يبلغ سمّه 8 أضعاف ثعبان الكوبرا.

2- القنديل الصندوقي

هنالك ما لا يقل عن 51 نوعاً من قناديل البحر الصندوقية، يُنتج بعضها سموماً قوية للغاية، وقد اكتسبت شهرة لكونها من بين أكثر الكائنات السامة في العالم.

3- الأخطبوط

يُعرف الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء كأحد أكثر الرخويات إبهاراً وأكثر الحيوانات البحرية فتكاً في العالم، ويشكل خطراً على البشر إذا استُفز.

4- القرش

القرش الأبيض الكبير هو المسؤول عن الإصابات والوفيات المسجّلة رسمياً لكثير من البشر. أما قرش النمر فيأتي في المرتبة الثانية بعد الأبيض الكبير في الهجمات المميتة للبشر.

5- السمكة المنتفخة

غالبية أنواع الأسماك المنتفخة سامة، وهي أكثر الفقاريات السامة في العالم، ومع ذلك فإن لحوم بعض أنواعها تُعتبر طعاماً شهياً في اليابان.

6- السمكة الحجرية

تُعتبر عائلة السمكة الحجرية سامة وخطيرة وقاتلة للإنسان، وهي في الواقع أكثر الأسماك السامة في العالم.

7- بيرانا

تتمتع سمكة بيرانا بواحدة من أقوى اللدغات في الأسماك العظمية، ويمكن لأسنانها الحادة أن تمزِّق الفريسة إلى أشلاء في دقائق.

8- سمكة الأسد

تشتهر أسماك الأسد بزعانفها السامة، وهي غير شائعة بين الأسماك التي تعيش في الشعاب المرجانية على طول الساحل الشرقي الأميركي ومنطقة البحر الكاريبي. ومن يتعرض إلى لدغتها يُصاب بألم شديد وغثيان وقيء وحمى وصعوبات في التنفس وتشنجات ودوخة.

9- التمساح

تمساح الماء المالح من بين أكثر التماسيح عدوانية، لاسيما عندما يغامر البشر من دون قصد بالدخول إلى أراضيه، ويميل إلى معاملة البشر كفرائس.

10- الثعبان الكهربائي

قد تؤدي صدمة ثعبان الماء الكهربائية إلى إعاقة الشخص لفترة كافية لإغراقه، ويمكن أن تؤدي الصدمات المتعددة إلى فشل القلب.