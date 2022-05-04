3 نصائح تحرِّر الطفل من الأنانية

أبوظبي (الاتحاد)

ذكرت دراسة أجراها باحثون بجامعة ميتشغان الأميركية أن الأطفال لا يُولدون أنانيين بطبيعتهم، بل يحاكون ما يقوم به الكبار، ويتعلّمون الأنانية نتيجة العادات السيئة وغياب الإرشادات من الوالدين. ونقل موقع Moms، بعض النصائح التي تساعد في تحرير الأطفال من الأنانية.

1- الحـــــوار

لا يُمكن حل المشكلات دون الإفصاح عنها، حيث يجب الإشارة إلى أن الطفل يعاني من المشكلة، والتحدث معه باستمرار للتخلص من هذا السلوك. فمن المحتمل أن الطفل لا يدرك أنه يتصرف بأنانية، ويجب ألا نطلق عليه لفظ «أناني» حتى لا يرتبط الأمر معه، ويظل في عقله حتى مرحلة البلوغ.

2- معرفة السبب

يسلك الطفل سلوكاً يتضمن سمات الأنانية، اسأله عن شعوره عندما يكون في الطرف المتلقي، وعن سبب اعتقاده بأنه الأكثر أهميةً بين الآخرين. وبذلك سيفكِّر في كيفية تصرفه وسبب أنانيته، ومن المحتمل أن تكون لديه إجابة عن تلك الأسئلة.

3- مدح الإيثار

عندما يقوم الطفل بموقف يتضمن إيثار الآخرين، يجب أن تُثني عليه وتؤكد له مدى أهمية تصرفه. فهذا الاهتمام الإيجابي يمكن أن يُساعد الطفل الأناني على التصرف بلطف والنظر إلى مصالح الآخرين، ما يشجّعه على السلوك نفسه مرة أخرى.