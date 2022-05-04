الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
3 نصائح تحرِّر الطفل من الأنانية
3 نصائح تحرِّر الطفل من الأنانية
5 مايو 2022 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

ذكرت دراسة أجراها باحثون بجامعة ميتشغان الأميركية أن الأطفال لا يُولدون أنانيين بطبيعتهم، بل يحاكون ما يقوم به الكبار، ويتعلّمون الأنانية نتيجة العادات السيئة وغياب الإرشادات من الوالدين. ونقل موقع Moms، بعض النصائح التي تساعد في تحرير الأطفال من الأنانية.

1- الحـــــوار
لا يُمكن حل المشكلات دون الإفصاح عنها، حيث يجب الإشارة إلى أن الطفل يعاني من المشكلة، والتحدث معه باستمرار للتخلص من هذا السلوك. فمن المحتمل أن الطفل لا يدرك أنه يتصرف بأنانية، ويجب ألا نطلق عليه لفظ «أناني» حتى لا يرتبط الأمر معه، ويظل في عقله حتى مرحلة البلوغ.

2- معرفة السبب
يسلك الطفل سلوكاً يتضمن سمات الأنانية، اسأله عن شعوره عندما يكون في الطرف المتلقي، وعن سبب اعتقاده بأنه الأكثر أهميةً بين الآخرين. وبذلك سيفكِّر في كيفية تصرفه وسبب أنانيته، ومن المحتمل أن تكون لديه إجابة عن تلك الأسئلة.

3- مدح الإيثار
عندما يقوم الطفل بموقف يتضمن إيثار الآخرين، يجب أن تُثني عليه وتؤكد له مدى أهمية تصرفه. فهذا الاهتمام الإيجابي يمكن أن يُساعد الطفل الأناني على التصرف بلطف والنظر إلى مصالح الآخرين، ما يشجّعه على السلوك نفسه مرة أخرى.

 

ميتشغان
الأطفال
الأنانية
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©