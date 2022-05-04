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الجسمي يحقِّق مليون مشاهدة بعد 10 ساعات من «دلّع واتدلّع»
الجسمي يحقِّق مليون مشاهدة بعد 10 ساعات من «دلّع واتدلّع»
4 مايو 2022 12:29

مراد اليوسف (دبي):
حقَّق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأغنيته المصرية الجديدة «دلّع واتدلّع» أول مليون مشاهدة واستماع خلال 10 ساعات فقط بعدما طرح العمل عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، والرقم في تزايد مستمر. وتحمل الأغنية فكرة جميلة في اللحن من إعداد الجسمي نفسه، فيما الكلمات باللهجة المصرية للشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي توما، الذي قام بعملية المكساج والماستر.
وكان حسين الجسمي فاجأ الجمهور عندما طرح أغنية «دلّع واتدلّع»، الثانية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعدما طرح في اليوم الأول أغنية من اللون الإماراتي الخليجي بعنوان «طير المحبة»، من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ألحان فايز السعيد، توزيع نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

حسين الجسمي
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