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تعرف على فوائد التوت الأسود للصحة
تعرف على فوائد التوت الأسود للصحة
4 مايو 2022 00:00

بتميز التوت الأسود في كونه واحدًا من أفضل الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، ولذلك فهو يقدم للجسم نطاقات واسعة من الفوائد الصحية، وبهذا يعين الدماغ على أداء وظائفه المختلفة، وفيما يأتي بعض فوائد التوت الأسود:

 

1- يحتوي التوت الأسود على كمية كبيرة من فيتامين سي

يحتوي كل كوب من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين ” سي ” ، و هذه هي نصف الكمية التي يحتاجها الجسم يومياً منفيتامين سي. و يعتبر فيتامين سي مفيد للغاية لتكوين الكولاجين في العظام و الأنسجة الضامة و الأوعية الدموية. كما يلعب فيتامين سيدوراَ هاماً في بعض الحالات الأخرى مثل:
 

-يساعد على شفاء الجروح.

-يساعد على تحديد خلايا الجلد.

-يحارب الجزيئات الحرة الضارة الناتجة عن السموم في الجسم.

-يساعد على إمتصاص الحديد.

-يساعد على الشفاء من نزلات البرد سريعاً.

وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن فيتامين ” سي ” يساعد على تقليل تكون المواد المسببة للسرطان في الجسم، حيث يعمل فيتامين ” سي” كمضاد للأكسدة مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي و الذي قد يسبب الإصابة بالسرطان.

2- التوت الأسود غنى بالألياف

معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من الألياف الغذائية في نظامهم الغذائي. و تتسبب قلة الألياف الغذائية في العديد من مشاكلالجهاز الهضمي مثل الإنتفاخ و الإمساك و آلام المعدة.

المصدر: وكالات
التوت
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