دراسة تشير لتسبب كورونا في ارتفاع المقاومة للمضادات الحيوية

يشير تحليل جديد إلى أن انتشار وباء كورونا أثر على مقاومة العديد من الأشخاص للمضادات الحيوية مما يعنى أنها لن تصبح قادرة على علاج الأمراض بنفس الكفاءة المعتادة لدى هؤلاء الأشخاص.



وذكر موقع “medicalnewstoday ” أن الارتفاع الحاد في مقاومة المضادات الحيوية داخل المستشفيات كان مرتفعًا بشكل خاص بين مرضى كورونا.

يعتقد الباحثون بأن زيادة وصف المضادات الحيوية للمرضى وتقليل السيطرة على العدوى أثناء أزمة كورونا قد تكون مسؤولة جزئيًا عن حدوث هذا الأمر.

وبمرور الوقت يمكن للبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى أن تطور مقاومة لها مضادات الميكروبات الأدوية، والتي تشمل المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات، هذا يجعل من الصعب علاج الالتهابات الشائعة بشكل متزايد وقد تكون قاتلة.

وفي عام 2019 ،1.2 مليون شخص مات من عدوى مقاومة لمضادات الميكروبات (AMR) في جميع أنحاء العالم ، ومنظمة الصحة العالمية تقدر أن عدد الوفيات السنوي سيرتفع 10 أضعاف بحلول عام 2050.

إن الإفراط في وصف المضادات الحيوية وضعف السيطرة على العدوى يعززان من تطور مقاومة الأدوية.

وكانت هناك مخاوف من أن زيادة استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الثانوية المرتبطة بـ فيروس كورونا قد أدت إلى تسريع تطور مقاومة مضادات الميكروبات ، ولكن كان هناك نقص في الأدلة المباشرة.

وفقًا لدراسة جديدة في الولايات المتحدة فقد زاد وباء كورونا من معدل عدوى مقاومة مضادات الميكروبات المكتسبة من المستشفيات مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

أعلن مؤلفون هذه الدراسة عن النتائج التي توصلوا إليها خلال المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) لهذا العام، والذي عقد في 23 أبريل - 26 أبريل في لشبونة، البرتغال.