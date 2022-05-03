جمال الشابي يستعيد طفولته

ساسي جبيل (تونس)

قال المغني التونسي جمال الشابي في حديث لـ «الاتحاد» إن عيد الفطر مناسبة للفرح والتضامن والتكافل، وهو فرصة لمد جسور التواصل بين الناس من خلال دعم صلة الرحم لترسيخ التعايش بين أفراد المجتمع. وذكر أنه مع تراجع جائحة كورونا بدأت الحياة تعود إلى شكلها الطبيعي، ما أتاح الفرصة لاستئناف تبادل الزيارات وممارسة العادات الاجتماعية المحببة.

وعن العيد في مدينة صفاقس التونسية عاصمة الجنوب قال: أذكر عندما كنت صغيراً، كيف كان الوالد رحمه الله، يستقدم لنا الخياط إلى البيت ليخيط لنا أجمل الملابس للخروج يوم العيد بحلة جديدة. وكان التقليد أن نزور الحدائق والفضاءات الترفيهية المختلفة، ونذهب إلى السينما. وأضاف: كانت مدينة صفاقس تحتفل بهذه المناسبة بشكل خاص من خلال طبق «الشرمولة» بالبصل والزبيب والزيت، و«الحوت المالح» الذي يزين موائد العيد، وهي عادة دأب أهل المدينة عليها منذ القِدم. كما تعمل الأسر على تجهيز الحلويات المتنوعة في البيوت، وهو تقليد لا يزال متبّعاً حتى اليوم بالرغم من تقلّص حضوره مع توافر الحلويات الجاهزة.

وكان جمال الشابي تواجد فنياً خلال شهر رمضان في عرض «تمنيات»، ضمن فعاليات مهرجان المدينة. ويستعد حالياً لتقديم عرض «فرجوي» بعد عودة النشاط الثقافي جزئياً إلى وتيرته العادية.