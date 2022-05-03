انتصار تنفرد بنفسها!

محمد قناوي (القاهرة)

عبَّرت الممثلة انتصار لـ «الاتحاد» عن سعادتها بدورها في مسلسل «أحلام سعيدة» الذي عُرض خلال شهر رمضان، وتشاركت البطولة مع يسرا، غادة عادل ومي كساب، من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة. وقالت: بالرغم من أن المسلسل كوميدي إلا أنه يناقش قضايا إنسانية اجتماعية متنوعة، مشيرة إلى أن المرأة هي نصف المجتمع والعمود الفقري لأي أسرة، ولا بد من أن تثير الدراما صورها وتقدمها من خلال مسلسلات قوية ومختلفة. وأشارت انتصار إلى أنها تحمست لفكرة المسلسل، ولاسيما أن معظم صناع العمل سيدات، فضلاً عن مناقشة القضية بطريقة مميزة، لافتة إلى أن المخرج عمرو عرفة هو من رشحها للدور.

وأضافت: الشخصية الثانية التي قدمتها في مسلسل «توبة»، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، وصبا مبارك، كانت جديدة عليها، حيث حاولت الانفراد بنفسها بعيداً عن المحيطين بها لتقمُّص الدور بشكل جيد. وذكرت أنها تعرف صديقة لها فقدت البصر حاولت التقرب منها لمعرفة حركاتها، ما ساعدها على تقمّص الدور بشكل جيد. وأوضحت أن الحارة المصرية في «توبة»، شُيِّد ديكورها في مدينة بيروت حيث صوِّر المسلسل بالكامل.