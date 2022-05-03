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تحذير من وباء «البدانة» في أوروبا
تحذير من وباء «البدانة» في أوروبا
4 مايو 2022 00:41

كوبنهاغن (أ ف ب) 

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار «وباء» الوزن الزائد والبدانة في أوروبا. وأشارت إلى أن «معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة وآخذة في الارتفاع». وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأميركتين.
ولا يوجد أي بلد في المنطقة يمكنه حالياً ادعاء وقف تقدم هذه الآفة، وقد تم الكشف عن حجم المشكلة بقوة خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ شكل الوزن الزائد عامل خطر.

منظمة الصحة العالمية
أوروبا
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