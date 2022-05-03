«نتفليكس» تلغي مسلسلاً من إنتاج «هاري وميغن»

بعدما فقدت مشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد، ألغت «نتفليكس» سلسلة رسوم متحركة تنتجها ميغن ماركل، الزوجة الأميركية للأمير البريطاني هاري، في إطار عقد لصنع المحتوى وقّعه الزوجان مع المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي.

وأكدت «نتفليكس»، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنها أوقفت مشروع سلسلة «بيرل» الذي تم الإعلان عنه يوليو الماضي، متحدثة عن «قرارات استراتيجية» تتعلق أيضاً بمسلسلات رسوم متحركة أخرى.

وأنشأ الزوجان «هاري وميغن» اللذان غادرا المملكة المتحدة في عام 2020، شركة إنتاج في كاليفورنيا، وأبرما صفقة لإنشاء محتوى لحساب «نتفليكس». نيويورك (أ ف ب)