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«القرية العالمية» تحتفل بعيد الفطر.. لأوّل مرة!
«القرية العالمية» تحتفل بعيد الفطر.. لأوّل مرة!
3 مايو 2022 17:43

للمرة الأولى يستمتع الآلاف من جمهور مدينة دبي بزيارة القرية العالمية خلال عيد الفطر السعيد، حيث أعلنت الوجهة عن تمديد ساعات العمل خلال العطلة لتكون من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحاً خلال الأسبوع الأخير من الموسم الـ 26. وتوفِّر القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إمكانية الاستمتاع بالعطلة في 26 جناحاً تجسِّد ما يقارب 80 ثقافة مختلفة، مع مجموعة متنوعة من الخيارات، بدءاً من الوجهات المناسبة لمختلف الأذواق والأعمار، وصولاً إلى الجولات الرائعة والمغامرات الشيقة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية اليومية. ويستمر مجلس العالم في توفير تجارب ممتعة لضيوف القرية العالمية خلال أيام عيد الفطر السعيد، لذكريات مميزة وقضاء أمسيات رائعة مع العائلة والأصدقاء. كما تشهد الوجهة أمسيات ترفيهية مذهلة مع مجموعة من العروض الاحتفالية على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى فرص التسوق الاستثنائي قبل نهاية الموسم. ولعشاق المغامرات والسيارات، أطلقت الوجهة العائلية الأولى متعددة الثقافات على مستوى المنطقة سحب جائزة العيد الكبرى لموسمها الـ26 احتفالاً بالعيد، مع فرصة ربح سيارة «فورد برونكو» الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً. وسيتمكن الضيوف من المشاركة في السحب تلقائياً بمجرد شراء تذاكر الدخول إلى القرية العالمية أو مضاعفة فرصهم في دخول السحب بمشاركتين عند حجزهم لطاولة في مجلس العالم حتى تاريخ 6 مايو. وسيُعلن عن اسم الرابح في 7 مايو 2022، والذي يوافق اليوم الختامي للموسم الـ 26.
 

القرية العالمية
عيد الفطر المبارك
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