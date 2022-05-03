والدة إيلون ماسك تكشف سراً من طفولته!

يبدو أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يحظى منذ طفولته بحس تجاري، ولعل أكبر دليل على ذلك نجاحاته المتتالية منذ تأسيس أول شركة له.

وهذا ما أكدته أيضا والدته، متحدثة في تغريدة قبل يومين عن شغفه في التجارة وشراء الأسهم!

فقد كشفت ماي ماسك والدة إيلون، أنه طلب منها حين كان عمره 14 عاماً شراء أسهم في شركة "تؤمن بها".



وعلى الرغم من أن وسيطها التجاري اعتبر أن تلك الخطوة فكرة سيئة، إلا أنها وثقت في "حدس ابنها"، واشترت أسهماً بقيمة 1000 دولار فقط ، وهو المبلغ الذي كانت مستعدة لخسارته والمخاطرة به في ذلك الوقت، وفق تعبيرها.

إلا أن تلك الشركة عادت وحققت أرباحاً مضاعفة لاحقاً، وتابعت "ارتفع السهم بسرعة إلى 3000 أصيب صديقي سمسار البورصة بالذعر وقال إن عليّ البيع".

وأضافت موجهة كلامها لماسك "لذلك أصبت بالذعر أيضاً وقمت بالبيع. لم تكن سعيداً (في إشارة لماسك) واستمر هذا المخزون في الارتفاع. كنت تعتقد أيضاً أنه من غير العدل أن أقسم المكاسب بينكما".

أتت تصريحات الأم هذه تعليقاً على تغريدة سابقة لإيلون نصح فيها متابعيه "بشراء أسهم في شركات متعددة يؤمنون بمنتجاتها"، داعيا إياهم إلى عدم الشعور بالذعر حتى إذا تراجعت قيمة الأسهم. وقال "بيعوا هذه الأسهم فقط إذا كنتم تعتقدون أن تلك المنتجات أو الخدمات تتجه إلى الأسوأ، ولا داعي للذعر"!.