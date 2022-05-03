جزيرة ياس.. كيف تحتفل بالعيد؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة عن احتفالاتها بعيد الفطر السعيد مع إطلاق مجموعة من عروض الألعاب النارية المميزة التي زينت الجزيرة بأضوائها المذهلة ليلة أمس.

وتُتيح الوجهة الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الفريدة في ياس باي في ثاني وثالث أيام العيد 3 و4 مايو عند الساعة 9:00 مساءً.

وتقدم جزيرة ياس بمناسبة عيد الفطر، سلسلة حفلات ليالي ياس التي تبدأ مع عمرو دياب اليوم الثلاثاء 3 مايو، فيما تشمل عروض يوم الأربعاء 4 مايو، حفلاً لشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر.

وتحرص الوجهة الرائدة عند إقامة عروضها الاحتفالية، على تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة، بما فيها التباعد الجسدي، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، لضمان سلامة الزوار أثناء استمتاعهم بالحفلات.