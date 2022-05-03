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موعد طرح "تطبيق ترامب" على الإنترنت
موعد طرح "تطبيق ترامب" على الإنترنت
3 مايو 2022 10:53

قال ديفين نونيس الرئيس التنفيذي لتطبيق "تروث سوشيال" المملوك للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن التطبيق سيكون متاحا على متصفح للإنترنت في نهاية مايو.
 
وأضاف نونيس في منشور على "تروث سوشيال" أن التطبيق لم يحصل بعد على الموافقة لإطلاقه على متجر غوغل بلاي الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وكتب يقول: "سندشن في نهاية مايو متصفحا للإنترنت بما يتيح الوصول إلى التطبيق من أي جهاز. وبعد ذلك سنشرع في تطبيق لأندرويد.. بانتظار الموافقة من غوغل!"

ووجود التطبيق في متجري غوغل بلاي وأبل ستور أمر حاسم بالنسبة لقدرته على زيادة رقعة انتشاره.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز"، أن ترامب لن يعود إلى "تويتر"، وسيستخدم المنصة التي يملكها "تروث سوشيال" (Truth Social).

المصدر: وكالات
جوجل بلاي
دونالد ترامب
الإنترنت
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