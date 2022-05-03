"مايكروسوفت" تنصح مستخدمي هذا "المتصفح": ابتعدوا قبل اللحظة الأخيرة

طلبت شركة "مايكروسوفت" من جميع الشركات والأشخاص الذين مازالوا يستخدمون متصفح إنترنت إكسبلورر، بنقل أعمالهم إلى متصفح آخر حديث وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، أي 15 يونيو 2022، وهو تاريخ إحالة المتصفح على التقاعد رسميا.



ويقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية، آلان القارح، إن شركة "مايكروسوفت" قامت منذ فترة ليست بالقصيرة، بتطوير متصفّح بديل يُدعي "مايكروسوفت إيدج"، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من الشركات والأشخاص من استخدام "المتصفح العجوز" إنترنت إكسبلورر. وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

ويضيف القارح أن مايكروسوفت حذّرت مرارا وتكرارا من أن نهاية إنترنت إكسبلورر ستكون في 2022، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبة في إقناع فئة معينة من الناس والشركات، بضرورة التخلي عنه لأنه قديم ويعرضهم للاختراق ولا يواكب متطلبات العمل الحديثة، مثل متصفحات غوغل كروم أو فايرفوكس أو حتى مايكروسوفت إيدج.

وبحسب القارح، فإن مايكروسوفت تريد وتحديداً من الشركات، عدم انتظار اللحظة الأخيرة للقيام بنقل أعمالها من "المتصفح العجوز"، تلافياً لحدوث شيء ما، قد يكون مكلفاً لعملياتها التجارية المرتبطة بعمل المتصفح، خصوصاً أن بيئات تكنولوجيا المعلومات معقدة. ولكن وحتى مع هذه التوصيات، توجد شركات مصرة على استخدام إكسبلورر متجاهلة طلبات مايكروسوفت المتكررة.