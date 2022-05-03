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دنيا
بيل جيتس يحذر من متغير فيروس كورونا
بيل جيتس
3 مايو 2022 08:28

حذر بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر "أكثر انتقالًا وأكثر فتكًا"، بحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة "فاينانشيال تايمز".

في نبرة متشائمة، للملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لمايكروسوفت، صرح بأن العالم لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في الأمر"، مضيفًا أنه بينما لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا"، إلا أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة "يزيد كثيرًا عن 5٪".


وأردف قائلًا "ما زلنا معرضين لخطر الوباء، الذي يولد متغيرًا يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بل أكثر فتكًا"، مضيفًا أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى.


وحث جيتس، الذي نشر كتابًا بعنوان "كيفية منع الجائحة التالية"، على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين، يضم كوكبة من العلماء بداية من المتخصصين في الأوبئة ووصولًا إلى مصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي.

كما يدعو جيتس إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الاستثمار الإضافي أمر حيوي، حيث يرى أنه "من الغريب أنه كانت هناك حالة فشل في التعامل مع هذه المأساة وعدم القيام بهذه الاستثمارات نيابة عن مواطني العالم".

وأضاف جيتس أن الحياة العصرية لا تساعد على مكافحة الفيروس أيضًا، إذ إن "كل من يعمل في مجال الأمراض المعدية لديه هذا الخوف من فيروسات الجهاز التنفسي، التي تنتقل عن طريق الإنسان. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون، وكلما زاد التفاعل بين الأنواع البرية والبشر، زاد خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين أنواع الحيوانات والبشر".

المصدر: وكالات
بيل جيتس
كورونا
فيروس كورونا
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