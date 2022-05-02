«النجوم».. أين يمضون الإجازة؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد وجبة دسمة من العمل في دراما رمضان وسباقها الساخن وانتهاء الموسم، يحل عيد الفطر السعيد ليكون فرصة لالتقاط الأنفاس والاحتفال والاستراحة من «الماراثون» الطويل. وبالرغم من أن الطقوس تتشابه في الاحتفالات من صلاة العيد إلى تناول الكعك والحلوى، والزيارات الأسرية والخروج إلى المتنزهات، غير أن لكل ممثل وفنان طقوسه الخاصة في هذه المناسبة، فأين يمضي «النجوم» إجازتهم؟

عادل إمام

يحرص الممثل عادل إمام على قضاء إجازة العيد في أحد المنتجعات الساحلية شمال غربي القاهرة، رفقة أبنائه وأحفاده، ويؤدي «الزعيم» صلاة العيد في المسجد القريب من محل إقامته الساحلي، ويحرص على توزيع الهدايا والعيديات على العاملين بالمنتجع. ويذكر نجله رامي إمام أن طقوس والده لا تتغير منذ أكثر من 15 عاماً، حيث تحتفي الأسرة بتذوّق الكثير من الكعك والحلوى.

آل جلال

يفضِّل الشقيقان ياسر ورامز جلال، قضاء العيد مع العائلة في موقع إقامتهما بالقاهرة، ويعتبرانه فرصة للتلاقي بعد انشغالهما الطويل في تصوير الأعمال الدرامية الفترة الماضية. ويحرصان على الاجتماع مع العائلة على مائدة الطعام وتناول الأسماك المملحة مثل «الفسيخ» و«الرنجة».

محمد منير

للفنان محمد منير طقس خاص به لم يغيِّره منذ 30 عاماً، وهو الاحتفال بأجواء عيد الفطر في مسقط رأسه بأسوان جنوبي مصر. ويحرص «الكينج» على لقاء أسرته وشقيقاته وأبنائهن وتوزيع العيديات والهدايا عليهم، ويرى منير أن الاحتفال في أسوان وسط المناظر الخلابة والنيل أمر غاية في الجمال، وتُعتبر الإجازة التي يمضيها هناك بمثابة طاقة إيجابية وترتيب لأفكاره بعيداً عن ضجيج العاصمة.

صبري فواز

يقول صبري فواز، إن إجارة العيد تنقسم عنده إلى جزءين، أولاً زيارة للأهل والأصدقاء وتوزيع الهدايا والعيديات، ومن ثم التوجه إلى إحدى المدن الساحلية للاستجمام والاستمتاع بالطبيعة مع الأسرة، بعد جهد شاق في تصوير الأعمال الدرامية.

أكرم حسني

يعتبر أكرم حسني أن العيد فرصة عظيمة للراحة بعد مجهود طويل، وتتمثل طقوسه في الذهاب مع زوجته وأبنائه في رحلة إلى أحد المواقع الساحلية، والاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة.

نرمين الفقي

تفضل نيرمين الفقي قضاء إجازة العيد مع عائلتها في أحد المنتجعات الساحلية، بعيداً عن صخب وضجيج العاصمة، وحول طقوسها تقول: بعد صلاة العيد أقوم بتوزيع الهدايا على أطفال العائلة، ثم الإفطار وتناول الكعك، والعيد بالنسبة لي فترة استجمام وتأمل.

آل عامر

الشقيقتان وفاء وآيتن عامر، اعتادتا قضاء إجازة العيد مع العائلة في منتجع بالساحل الشمالي. وتحرص وفاء على توزيع العيديات والهدايا للأطفال داخل مقر سكنها الساحلي، حيث يتناول الجميع وجبة الغداء وأهم أطباقها الشهيرة «الفسيخ» و«الرنجة».

نجلاء بدر

تمضي نجلاء بدر العيد في منزلها، وتقتصر على قضاء أكبر وقت مع عائلتها وتوزيع العيديات التي تجلب السعادة للأطفال. وترى أن العيد فرصة جيدة للتراحم والتزاور، لاسيما في ظل الانشغال الكبير بالتصوير والعمل.