خبراء يحذرون من مرض سيصيب 20 بالمائة من الناس

حذر خبراء بريطانيون من مرض خطير يعتقدون أنه سيصيب حوالي عشرين بالمائة من الناس في إنجلترا. وقال الخبراء، وفقاً لما نقله عنهم موقع «ديلي ميل» الإلكتروني، إن واحداً من كل خمسة أشخاص سيصاب بسرطان الجلد. ورغم أن هذه الإحصائيات خاصة بإنجلترا، فإنها تدق ناقوس الخطر للقائمين على الرعاية الصحية في العديد من دول العالم بسبب تشابه أنماط الحياة. وقد وصلت الحالات المسجلة من هذا المرض إلى مستوى قياسي في إنجلترا. ويعتقد المتخصصون أن العديد من الأمور، مثل شيخوخة السكان والوعي الصحي والكشف المبكر، تقف وراء هذا الارتفاع. كما قد تكون زيادة التعرض للشمس والعطلات من بين عوامل انتشار المرض. وسجلت 224 ألفا و092 إصابة بسرطان الجلد في إنجلترا في عام 2019، بزيادة قدرها 26 في المائة عن 177 ألفاً و677 حالة رصدت في عام 2013، وفقاً للأرقام التي حللتها هيئة الصحة البريطانية والجمعية البريطانية لأطباء أمراض الجلد. بلغ مجموع الحالات المسجلة بين عامي 2013 و2019 أكثر من 1.4 مليون حالة. وقالت الدكتورة تانيا بليكر، رئيسة الجمعية «نقترب بسرعة من ربع مليون حالة سنويًا في إنجلترا. نقدر أن واحداً من كل خمسة أشخاص سيصاب بسرطان الجلد في حياته». وأضافت «يجب بذل المزيد للوقاية من سرطان الجلد».