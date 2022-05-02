الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
محمد عبده يعتذر بعد انتقاده لفنانين راحلين
محمد عبده يعتذر بعد انتقاده لفنانين راحلين
2 مايو 2022 15:26

وجه ‏الفنان محمد عبده رسالة محبة واعتذار، بمناسبة حلول عيد الفطر، لعائلة وجمهور ومحبي الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح.
 
وقال الفنان محمد عبده خلال مقطع فيديو: بمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولشعوبنا وجميع شعوب الجزيرة العربية والمسلمين والمؤمنين عامة".

وتابع: "الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وطلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأتراح". 

وأردف: "أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني".

وقال فنان العرب، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" للراحل مداح "مسروقة"، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثا وطنيا في الفن.

وأثار محمد عبده استياء عدد من الجمهور بعد تصريحه حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم.

المصدر: وكالات
طلال مداح
أبو بكر سالم
محمد عبده
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©