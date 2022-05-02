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شركة عالمية تحرر موظفيها من «المكاتب»: اعملوا من أي مكان
شركة عالمية تحرر موظفيها من «المكاتب»: اعملوا من أي مكان
2 مايو 2022 13:53

في خطة تهدف لمنح الموظفين حرية أكبر، أعلنت شركة تأجير المنازل «إير بي إن بي» أنها تخطط للسماح لموظفيها بالعيش والعمل أينما يريدون، حيث تبدأ الشركات الأخرى في النظر إلى ما وراء جائحة «كوفيد 19».
 
 وكشف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، براين شيسكي، عن هذه الخطوة في تغريدة على «تويتر»، قائلاً إن تعويضات الموظفين لن تتغير إذا قرروا الانتقال. وقال: «لديك المرونة للعيش والعمل في 170 دولة لمدة تصل إلى 90 يوماً في السنة في كل موقع»، وذلك من دون تحديد البلدان التي لن يتمكنوا من العمل فيها أو سبب تحديد الحد الأقصى عند 90 يوماً. 

وفي رسالة منفصلة عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال شيسكي إن الموظفين سيظلون بحاجة إلى تحديد عنوان دائم لأغراض الضرائب وكشوف المرتبات. وقال شيسكي إن موظفي «إير بي إن بي» سيكونون مسؤولين بشكل شخصي عن الحصول على تصاريح العمل المناسبة، مضيفاً أن الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو تشارك مع الحكومات المحلية لتسهيل ذلك.

المصدر: وكالات
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