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نتفليكس تتخلى عن مسلسل ميجان ماركل
ميجان ماركل
2 مايو 2022 11:27

 قالت شركة نتفليكس للبث الرقمي، الأحد، أنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي (بيرل)الذي تنتجه ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة.
وقالت الشركة في بيان إن نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميجان كجزء من قراراتها الإستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها.

وأعلنت شركة أرشيويل برودكشنز التي أنشأتها ميجان وزوجها الأمير هاري،المعروفين رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، العام الماضي أن ميجان ستكون منتجة تنفيذية لمسلسل(بيرل)الذي يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات من التاريخ.
ولم تعلق شركة أرشيويل بعد على طلب للتعليق.

المصدر: وكالات
نتفليكس
ميجان ماركل
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