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إجلاء سكان بلدة تاريخية بسبب حرائق غابات
حرائق الغابات في نيومكسيكو
1 مايو 2022 23:02

طلب مسؤولون من سكان بلدة تاريخية بولاية نيومكسيكو الأميركية، الاستعداد لإخلاء محتمل، اليوم الأحد، بعد أن أججت رياح عاتية أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة عبر غابات جافة. وقال مسؤولون محليون وسلطات الإطفاء، إن الناس في غربي مدينة "لاس فيجاس" بولاية نيومكسيكو حزموا حقائبهم وأبقوا أفراد أُسرهم على مقربة بعد أن استعرت النيران على بعد ثمانية كيلومترات من منازلهم قرب طريق سريع.
وقال تود أبيل مسؤول الإطفاء، في إفادة صحفية، إن أطقم العمل أزالت عوازل الحرائق في غربي وشمالي البلدة التي يقطنها 14 ألف نسمة لحماية المزارع والمنازل الريفية وكلية "يونايتد وورلد" في قرية "مونتيزوما".

  • سكان يغادرون منازلهم بسبب حرائق الغابات في نيو ميكسيكو
    سكان يغادرون منازلهم بسبب حرائق الغابات في نيومكسيكو

وأدى حريق "كالف كانيون" حتى الآن إلى إحراق 104 آلاف فدان، وهو الأكبر بين 12 حريقاً في منطقة الجنوب الغربي التي قال العلماء إنها أوسع انتشاراً ونشبت قبل موعدها هذا العام بسبب تغير المناخ.
وقال خيسوس روميرو، نائب مدير مقاطعة سان ميجيل، بينما كان الرماد يتطاير حول منزله جنوب لاس فيجاس "نحن فقط نستعد، الألوف سيتضررون".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانوا سيطلبون من سكان البلدة كلها الإجلاء قال روميرو إن ذلك قد يحدث غداً الاثنين حين يُتوقع أن تتحول الرياح إلى الشرق.
ودمر الحريق، المشتعل منذ السادس من أبريل الجاري على بعد نحو 48 كيلومتراً شرقي سانتا في، أكثر من 300 مبنى وأجبر سكان عشرات القرى والمستوطنات في جبال "سانجر دي كريستو" على الإجلاء.

المصدر: آ ف ب
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