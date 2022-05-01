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تقلبات جوية جديدة في مصر خلال أيام العيد
القاهرة
1 مايو 2022 22:45

أحمد عاطف (القاهرة)
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الظواهر الجوية المتوقعة، غداً الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاطاً للرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكذلك السواحل الشمالية.
وأفادت هيئة الأرصاد بأن الرياح ستنشط يوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية.
وبحسب الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل ثالث أيام عيد الفطر، فقد تشهد البلاد نشاطاً للرياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، خلال فترات متقطعة من اليوم.
ويعتاد المصريون الخروج والتنزه في الحدائق العامة خلال الأعياد، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت عددا من التحذيرات لاتباعها خلال عيد الفطر، وتشمل ضرورة القيادة بهدوء في الصباح الباكر عند وجود الضباب وطالبت بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
كانت موجة من الطقس الحار قد بدأت منذ يوم الخميس، واستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين.
وبناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد حول حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر، فمن المتوقع أن يستمر المنخفض الحراري على مدار الأسبوع الجاري.

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