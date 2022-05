أفلام الإجازة.. كوميديا ورعب وأكشن

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ينافس نخبة من أبرز نجوم السينما العرب والعالميين في موسم عيد الفطر 2022، بأفلام تمزج بين الكوميديا والرعب والأكشن، والتي من المقرَّر أن تُعرض خلال الإجازة في صالات السينما المحلية.

«خيال مآتة»

يأتي بين عروض إجازة العيد، الفيلم المنتظَر للممثل الكوميدي أحمد حلمي الذي يعود إلى السينما بعمله الجديد «واحد تاني»، بعد غياب 3 أعوام منذ آخر أفلامه «خيال مآتة» عام 2019. ويشاركه البطولة روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير. وتدور أحداثه حول موظف يعمل اختصاصي اجتماعي في مصلحة السجون، يُكتشف فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد.

«زومبي»

وبعد غيابه عن الشاشة الفضية في رمضان، يُطل الممثل الكوميدي علي ربيع في عيد الفطر عبر الشاشة الذهبية بفيلم «زومبي»، ويشاركه بطولته حمدي الميرغني، هاجر أحمد وكريم عفيفي، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح. وتدور قصته في إطار رعب كوميدي حول مطرب في فرقة شعبية تمر بالعديد من المواقف الطريفة مع ظهور آكلي لحوم البشر «زومبي».

«أشباح أوروبا»

بعد تأجيل عرضه العام الماضي، يُعرض الفيلم الجديد لـ هيفاء وهبي «أشباح أوروبا» ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة وبيومي فؤاد، من تأليف كريم فاروق وإخراج محمد عبد الرحمن. وتدور قصته حول زوجة تنجب 6 توائم، ما يضطر الزوج لبيع 3 منهم بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة تقرر تركه والسفر إلى الخارج.

«دكتور سترينج»

يعود «دكتور سترينج»، بجزء ثان من سلسلة أفلامه، والتي تحمل اسمDoctor Strange in the Multiverse of Madness، بطولة بنديكت كومبرباتش، إليزابيث أولسن وريتشيل ماكادامز، من تأليف جايدهالي بارتليت وإليزابيث أولسن وإخراج سام ريمي. تدور قصة الجزء الثاني بأجواء الأكشن، بعد أحداث Spider-Man: No Way Home، حيث تتسبب تعويذة في فتح أبواب العوالم الموازية والدخول في صراع قوي بين الخير والشر.

«قلب من نار»

يُعرض فيلم الأنيميشن الجديد للأطفال Fireheart، «قلب من نار»، بطولة أوليفيا كوك وكينيث براناه، من تأليف لورينت زيتون وليزا هانتر وإخراج لورينت زيتون وثيدور تي. وتدور قصته حول جورجيا البالغة من العمر 16 عاماً، تحلم بأن تصبح أول امرأة رائدة في مجال الإطفاء بالعالم، وعندما يبدأ رجل غامض في حرق منطقتها ويختفي رجال الإطفاء في نيويورك، تقرر التنكر في هيئة شاب يُدعى جو والانضمام إلى مجموعة صغيرة من رجال الإطفاء لإنقاذ المدينة.