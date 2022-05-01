الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
خمسة أفلام تتصدر إيرادات السينما الأميركية
إعلان فيلم "الأشرار"
1 مايو 2022 21:21

تصدرت خمسة أفلام ترتيب إيرادات دور السينما في أميركا الشمالية على مدى هذا الأسبوع.
واصل فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) "الأشرار" تصدر الإيرادات للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 16.1 مليون دولار أميركي.
كما احتفظ فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوج 2) "القنفذ سونيك 2" بالمركز الثاني مسجلاً 11.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير ومن إخراج جيف فولر.
احتفظ كذلك الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور) "وحوش رائعة: أسرار دمبلدور" بالمركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 8.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن ومن إخراج ديفيد ييتس.
كما احتل فيلم الإثارة الملحمي (ذا نورثمان) "رجل الشمال" المركز الرابع للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار .
والفيلم بطولة ألكسندر سكارسجارد ونيكول كيدمان وأنيا تايلور وإيثان هوك ومن إخراج روبرت إيجرز.
واحتل فيلم الخيال العلمي (إيفري ثينج إيفري وير أول أت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة ميشيل يوه وجوناثان كي كوان وجيني سلايت ومن إخراج دان كوان.

 

المصدر: رويترز
فيلم
شباك التذاكر
إيرادات
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©