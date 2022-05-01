«الشارقة القرائي للطفل» يستقبل 25 كاتباً عالمياً من 11 - 22 مايو
كايل بالدا
1 مايو 2022 18:03
الشارقة (الاتحاد) تشهد فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب»، تحت شعار «كوّن كونك»، حضوراً عالمياً متنوعاً وغنياً بالنخب الأدبية العالمية. ويشارك 25 كاتباً وروائياً ومخرجاً أجنبياً، يلتقون في إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 11 حتى 22 مايو 2022، لمشاركة الزوار من الأطفال واليافعين وعائلاتهم جوهر خبراتهم ومعارفهم، عبر العديد من الفعاليات والجلسات الثقافية وورش العمل. وسيكون الزوار على موعد مع 7 من الكتاب والأدباء البارزين من الولايات المتحدة، في مقدمتهم مخرج الأفلام والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، والذي شارك في العمل على عدة أفلام عالمية، منها Jumanj وToy Story 2. وتضم قائمة الضيوف من الولايات المتحدة فاشتي هاريسون، مؤلفة كتب أطفال ورسامة جاءت كتبها ورسومها في المركز الأول ضمن قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعاً، وكلير ليغراند، مؤلفة كتب مختصة في مجال الخيال الموجه للأطفال والبالغين، صُنِّفت بعض كتبها ضمن قائمة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً، وكوبي يامادا، مؤلف كتب أطفال تُصنَّف كتبه في قائمة الأعلى مبيعاً حسب صحيفة «نيويورك تايمز»، ومنها: «ماذا تفعل بفكرة؟» و«كيف تواجه المشكلة؟»، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من 30 لغة. وتشارك في المهرجان شاندا مكلوسكي، كاتبة ورسامة لكتب الأطفال من مؤلفاتها «اللعبة الإلكترونية دول - إي 1.0»، أليسيا ديان ويليامز مؤلفة العديد من كتب الأطفال وحاصلة على عدة جوائز، نانيت هيفرنان، مؤلفة ومستشارة في مجال الاستدامة وصاحبة الكتاب المصوَّر «ساعة الأرض». ويستضيف المهرجان كين سبيلمان، أحد أكثر المؤلفين والنقاد الأشهر على مستوى أستراليا، يملك في رصيده أكثر من 90 كتاباً، بينها «نواه الكبير والبوا الصغير» و«المغامرات الحقيقية والرائعة لديف حالم اليقظة»، وتُرجمت أعماله إلى 30 لغة في القارات الأربع. ويشهد المهرجان مشاركة الكاتبة في مجال كتب الأطفال الواقعية ميريا تريوس من إسبانيا، مؤسسة دار زاهوري بوكس، صدر لها العديد من الكتب، آخرها القصة التصويرية «أنا والعالم» التي تُرجمت إلى 15 لغة. وتسجِّل المملكة المتحدة حضوراً قوياً بمشاركة 9 من أبرز الكتاب والمؤلفين والمخرجين المتخصصين، حيث يشارك سيباستيان دي سوزا، ممثل ومؤلف عدد من الإصدارات التي حققت مبيعات عالية، كقصة المغامرة والسفر عبر الزمن «كيد: تاريخ المستقبل» وألّف سيناريو فيلم «أطفال عاشقون»، كيرتس جوبلينج، مؤلف ورسام من مؤلفاته سلسلة «ويرورلد» وهو مصمم البرنامج التلفزيوني الموجه للأطفال «بوب البَنَّاء»، وفاشتي هاريسون التي حصدت مؤلفاتها ورسومها المركز الأول ضمن قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعاً، وتمتلك خبرة في مجال صناعة الأفلام. ويشارك من المملكة المتحدة إيلا بيرثود، مؤلفة وخبيرة العلاج بالقراءة، صاحبة كتاب «فن القراءة الواعية»، برهانة إسلام، مؤلفة كتاب «مهمة الفوضى»، راضية حفيظة، مؤلفة إصدار «رميساء: قصة خيالية»، ياسمين رحمن، صاحبة رواية «كل ما لم نقله قط»، هيلين دوكيرتي، مؤلفة كتب أطفال تُرجمت كتبها إلى 27 لغة، إيفجينيا جولوبيفا، رسامة وكاتبة من مؤلفاتها «أنا لست فأراً»، وشارنا جاكسون، مؤلفة ومخرجة فنية تبدع أعمالاً تشجع الأطفال والشباب على المشاركة في الفنون والثقافة والنشر، من مؤلفاتها «ذا غود تيرن». وتسجِّل الهند حضوراً لافتاً لعدد من الأدباء والكتاب، منهم: فيبها باترا، مؤلفة وروائية ومتحدثة ملهمة للأطفال، نشرت 19 كتاباً بما فيها «التخفي»، بورفا غروفر، كاتبة للأطفال وصحفية صاحبة كتاب «لقد أخبرتني الأشجار بذلك، أنيتا فاتشاراجاني، مؤلفة كتب للأطفال واليافعين، صدرت لها سيرة مصوَّرة لليافعين بعنوان «أمريتا شير جيل: الرسَّامة المتمردة»، وبريا كوريان، مؤلفة ورسامة كتب مصورة للأطفال فازت بجائزة «بيغ ليتيل بوك»، تقديراً لإسهاماتها الجليلة بمجال أدب الأطفال في الهند، من مؤلفاتها «نظارات أماتشي». ويشارك في فعاليات المهرجان الكاتب والأديب الباكستاني محمد أحمد شاه، الناشط بمجال تعليم الأطفال والحائز جائزة جمهورية باكستان الرفيعة «سيتارا إي إمتياز». أما على صعيد القارة الأفريقية، فيحضر الشعر والأدب الكيني ممثلاً بكريستوفر أوكيموا، الشاعر ومؤلف كتب الأطفال من مؤلفاته رواية «سابينا فتاة المطر» التي اختيرت عام 2021 لوضعها على قائمة الأمم المتحدة للكتب ذات العلاقة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل بالقضاء التام على الجوع. وتسجِّل جنوبي أفريقيا مشاركتها عبر المؤلفة والمنسقة بمجال الكتابة الإبداعية لوراتو ماري تروك، مؤلفة كتاب Rosina Sedibane Modiba: A Dream Denied الذي يحكي قصة العدّاءة روزينا سيديبان موديبا. وقد اختير ضمن قائمة «نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة» فرع أفريقيا عام 2021، المُقام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتحديداً فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل بتحقيق المساواة بين الجنسين.