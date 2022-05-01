بالصور.. «مرشدات الشارقة» تعزِّز قيم العطاء والإبداع

الشارقة (الاتحاد) انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة بتحقيق الريادة في بناء جيل واعد من الفتيات والشابات، نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة خلال شهر رمضان المبارك عدداً من ورش العمل والمبادرات الإبداعية والأنشطة ذات الطابع الإنساني.
واستهدفت المسابقات إظهار مهارات منتسباتها وتحفيزهنّ على خدمة المجتمع، وتشجيعهنّ على الاشتراك في دعم المحتاجين ونشر ثقافة المبادرة للأعمال الخيرية في أوساطهن.
وقالت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة: نحرص في المفوضية باستمرار على توفير منصة مناسبة للفتيات تمكنهن من تطوير إمكاناتهن إلى أقصى الحدود. ومع كل موسم رمضاني مبارك نكثِّف أنشطتنا ومبادراتنا لتحفيز منتسبات المفوضية على الاستفادة من شهر العطاء في تنمية مهاراتهن وخدمة مجتمعهن، وينصب تركيزنا في شهر رمضان على المبادرات والورش التي من شأنها أن تسهم في إلهام المنتسبات وتعزيز الشعور لديهن بأهمية القيام بالأعمال التطوعية التي تُعتبر من أساسيات الحركة الإرشادية، وتتماشى بدورها مع القيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة في دولة الإمارات.
«المير الرمضاني» وشملت المبادرات التي نظّمتها «مرشدات الشارقة» في هذا الشهر الفضيل، إطلاق حملة المير الرمضاني السنوية، والتي تندرج ضمن حملات «بادر لتسعد» التابعة للمفوضية. ساهمت خلالها المنتسبات في جمع كمية من الاحتياجات الغذائية للأسر المتعففة، لتُوزَّع على شكل سلال غذائية لمستحقيها في 42 صندوقاً، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية. واستهدفت المفوضية من حملة المير الرمضاني تدريب العضوات المنتسبات، ضمن الفئات العمرية بين 7 و25 عاماً على ثقافة العطاء وأهمية مساعدة الآخرين، وزيادة وعي المرشدات حول قيمة العمل التطوعي، وتوفير فرص التطوّع لإبراز دورهن الفاعل في المجتمع تزامناً مع أجواء الشهر الكريم.
«من أنا» وضمن حملة «من أنا» التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير خلال شهر رمضان المبارك بهدف دعم المحتاجين عبر الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، قُدِّمت منح دراسية ودُفعت تكاليف عمليات جراحية لإنقاذ حياة المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل العاجل. وساهمت مفوضية «مرشدات الشارقة» بورشة عمل حملت عنوان «هويتي المميزة»، قدمتها المرشدة المتقدمة علياء راشد دعيفس، صمّمت خلالها فتيات المفوضية فواصل للقرآن الكريم، ليعود ريع بيع المنتج لصالح حملة «من أنا»، وقد شاركت في الورشة 17 منتسبة من المرشدات المتقدمات اللاتي تدربن على كيفية تصميم فاصل كتاب من خلال التصميم الجرافيكي، واكتشاف الأسلوب البصري الإبداعي الخاص بكل مرشدة متقدمة.
«سفيرات العطاء» وعقدت المفوضية في بداية شهر رمضان، برنامج سفيرات العطاء بهدف تأهيل 10 من المرشدات المتقدمات لتمكينهن من إبراز أهمية حركة المرشدات في تنمية المجتمع، والإسهام الفاعل في تنظيم نشاطات مجتمعية في عدد من المجالات. وجاء ذلك لإسعاد الفئات المختلفة وتعزيز التواصل بين الأجيال وتوفير فرص تطوعية للفتيات، لخدمة المجتمع وتنمية حسّ المسؤولية المجتمعية لديهن.
وعلى حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، نظمت «مرشدات الشارقة» مسابقة بعنوان «سين – جيم»، وذلك كل يوم أحد خلال شهر رمضان، بحيث يُختار فائز واحد يحصل على جائزة خاصة. وتناولت أسئلة المسابقة تقاليد الحركات الإرشادية، وأبرز المشاريع الخيرية، والحملات التطوعية التي نفذتها المفوضية، إلى جانب تصوير وصفات المأكولات الرمضانية ووصفات العيد.
«حلوى رمضان» وضمن برنامج الطبخ اختيرت المرشدات اللاتي اجتزن البرنامج، من خلال تصوير مقاطع فيديو لأطباق حلوى من اختياراتهن كمخرجات لبرنامج الطبخ. وعرضت المقاطع المصوَّرة على حساب المفوضية في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال شهر رمضان المبارك، تشجيعاً لمنتسبات المفوضية ودورهن في مساعدة أهاليهن في أعمال المنزل وصناعة الحلويات في الشهر الفضيل.